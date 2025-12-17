DOLAR
Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alıyor: Başvuru Duyurusu Aralık 2025'e Bekleniyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 3 bin yeni personel alacak; başvuruların 2025 Aralık sonuna kadar duyurulması bekleniyor. Başvurular e-Devlet ve Kariyer Kapısı'ndan yapılacak.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 10:28
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 10:28
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından duyurulan 3 bin kişilik istihdam kararı, memur adayları arasında heyecan yarattı. Bakanlık hizmet kapasitesini artırmak ve daha fazla haneye ulaşmak için personel alımına hazırlanıyor.

Başvuru Tarihi ve Süreç

Resmi başvuru kılavuzu henüz ÖSYM veya Bakanlık sitesinde yayımlanmadı. Bakanlık kaynakları ve kulis bilgilerine göre, teknik çalışmaların tamamlanmasının ardından duyurunun 2025 yılı Aralık ayı sonuna kadar yapılması bekleniyor. Başvurular açıldığında adaylar e-Devlet ve Kariyer Kapısı üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Başvuru Şartları

Resmi kılavuz yayımlanmamış olmakla birlikte, Bakanlığın genel prosedürleri göz önüne alındığında aranan şartlar şu şekilde bekleniyor:

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel şartları taşımak

- İlgili lisans veya ön lisans bölümlerinden mezun olmak

- 2024 veya 2025 yılı KPSS (B) grubu puan türünden yeterli puanı almış olmak

- T.C. vatandaşı olmak ve kamu haklarından mahrum bulunmamak

Kadro Dağılımı ve Atama Şekli

3 bin kişilik alımda hangi branşlara öncelik verileceği merak konusu. Geçmiş alımların analizine göre, Sosyal Çalışmacı, Psikolog, Fizyoterapist, Çocuk Gelişimcisi gibi meslek gruplarının yanı sıra Büro Personeli, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Destek Personeli (Temizlik/Şoför) kadrolarının ilanda yer alması bekleniyor.

Resmi ilan yayımlandıktan sonra başvuruların Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden dijital ortamda alınması; alımların ise KPSS puanı üstünlüğüne göre, mülakatsız olarak yapılmasının beklendiği belirtiliyor. Aday sıralamaları şeffaf bir şekilde paylaşılacak.

