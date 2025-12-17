DOLAR
2026 KPSS Takvimi Açıklandı: Lisans, Önlisans, Lise ve DHBT Tarihleri

ÖSYM 2026 KPSS takvimini açıkladı: Lisans ve Ön Lisans 6 Eylül, Lise 25 Ekim, DHBT 1 Kasım. Başvuru ve sonuç tarihleri netleşti.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 11:46
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 11:46
2026 KPSS Takvimi Açıklandı: Lisans, Önlisans, Lise ve DHBT Tarihleri

ÖSYM 2026 KPSS Takvimi Açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 KPSS takvimini resmen duyurdu. Milyonlarca memur adayının kariyer planlamasını doğrudan etkileyen takvimde Lisans, Ön Lisans, Ortaöğretim (Lise) ve DHBT sınav tarihleri ile başvuru dönemleri kesinleşti.

KPSS Lisans (Genel Yetenek - Genel Kültür)

Sınav Tarihi: 06.09.2026

Başvuru Tarihleri: 01.07.2026 – 13.07.2026

Sonuç Açıklama: 07.10.2026

KPSS Alan Bilgisi (Lisans Alan Sınavları)

Alan Bilgisi sınavları, Genel Yetenek sınavını takip eden hafta sonunda yapılacaktır.

1. Oturum (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, ÇEKO): 12.09.2026

2. Oturum (Hukuk, İktisat, Maliye, Muhasebe): 13.09.2026

Başvurular: Lisans başvuruları ile aynı tarihlerde (01.07.2026 – 13.07.2026)

KPSS Ön Lisans

İki yıllık meslek yüksekokulu mezunlarını ilgilendiren Ön Lisans KPSS'si, Lisans sınavıyla aynı gün gerçekleştirilecek.

Başvuru Tarihleri: 29.07.2026 – 10.08.2026

Sınav Tarihi: 06.09.2026

Sonuç Açıklama: 30.10.2026

KPSS Ortaöğretim (Lise)

En geniş katılımın beklendiği lise düzeyindeki sınav sonbaharda yapılacaktır.

Başvuru Tarihleri: 27.08.2026 – 08.09.2026

Sınav Tarihi: 25.10.2026

Sonuç Açıklama: 19.11.2026

KPSS Din Hizmetleri (DHBT)

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görev almak isteyen adayların gireceği DHBT için takvim:

Başvuru Tarihleri: 22 – 30 Eylül 2026

Sınav Tarihi: 1 Kasım 2026

Sonuç Açıklama: 25 Kasım 2026

Genel Notlar

2026 yılı çift yıl olması nedeniyle hem A Grubu (kariyer meslekleri) hem de B Grubu (düz memurluk) kadroları için alımlar yapılacaktır.

Sınava Kaç Gün Kaldı? (17 Aralık 2025 baz alınarak)

KPSS Lisans & Ön Lisans (06.09.2026): 264 Gün

KPSS Alan Bilgisi (1. Oturum, 12.09.2026): 270 Gün

KPSS Ortaöğretim (Lise, 25.10.2026): 313 Gün

DHBT (01.11.2026): 320 Gün

Başvuru İşlemleri ve Uyarılar

Adaylar başvurularını ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yapacaktır. HES kodu ve güncel fotoğraf işlemlerinin son güne bırakılmaması tavsiye edilmektedir. Sınav ücretleri ve kılavuz detayları başvuru döneminde ÖSYM tarafından ayrıca duyurulacaktır.

