12. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali 'Yenilmez' ile Başladı

Almanya'nın Frankfurt kentindeki Gallus Theater'da gerçekleştirilen 12. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali, Yenilmez oyunuyla sahneye merhaba dedi. Festivalin açılışında önemli konuşmalar yapıldı ve sanatın toplum üzerindeki etkisi vurgulandı.

Festivalin Onur Konuğu Okan Bayülgen

Festival de onur konuğu olarak yer alan ünlü oyuncu Okan Bayülgen, uzun yıllar medyada çalıştıktan sonra son altı yıldır tiyatro alanında aktif olarak yer aldığını ifade etti. Bayülgen, "Tiyatro, tarihte olduğu gibi günümüzde de en doğru iletişim aracı ve etkili bir politik platformdur," dedi.

Kültürel Bağların Güçlendirilmesi

Festivalin açılışında söz alan Kamil Kellecioğlu, tiyatronun bireyleri ve toplumu bir araya getiren güçlü bir platform olduğunu dile getirdi. Kellecioğlu, "Tiyatrolar, bir toplumun ruhunu besleyen ve geçmişle gelecek arasında köprüler kuran sanat platformlarıdır. Eğer gençlere bir sahne sunmazsak, onları toplumsal hayattan dışlayabiliriz," diye konuştu.

Sanatın İyileştirici Gücü

Festivalin onursal başkanı ve usta oyuncu Tamer Levent, sanatın yaşam için gerekliliğine vurgu yaparak, "Sanata evet demek, yaşam sanatçısı olmak demektir," dedi. Festivalin motto olarak belirlenen "Hayat için sanat, sanat için hayat" ifadesi, sanatın insan hayatındaki yerini belirtmekte.

Türk Kültürünün Temsili

Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosu İlknur Akdevelioğlu, Türk toplumunun Almanya'da 65 yıldır önemli başarılara imza attığını belirterek, tiyatronun kültürel iletişimi güçlendirmedeki rolünü öne çıkardı. Akdevelioğlu, festivalin toplumda büyük değer taşıdığını vurguladı.

Toplumsal Birlik Duygusu

Frankfurt Belediye Başkanı Mike Josef ise, festivalin şehrin kültürel hayatının önemli bir parçası haline geldiğini belirtti. Tiyatro festivali, farklı kültürlerin kaynaşmasını sağlayarak toplumsal birlik duygusunu pekiştiriyor.

Etkinlikler ve Program

Tüm bu etkinliklerin yanı sıra festival, 1 Haziran'a kadar sürecek. Toplamda 100 tiyatro sanatçısının katılacağı festivalde çeşitli oyunlar sahnelenecek. Yenilmez ile başlayan festivalde, Hey Gidi Günler, Seyfi Bey, İstanbul'un En Güzel Kızı ve diğer birçok oyun da yer alacak.

Bu yılki festival, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile birçok kurumun destekleriyle gerçekleştirilmekte. Festivalin, Almanya'daki Türk kültürünü daha görünür kılmasına katkı sağlaması bekleniyor.

Tiyatro Frankfurt'un ev sahipliğinde düzenlenen "12. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali", "Yenilmez" oyunuyla başladı. Frankfurt Belediye Başkanı Mike Josef, Almanya'nın Frankfurt kentindeki Gallus Theater'daki törende konuşma yaptı.

Tiyatro Frankfurt'un ev sahipliğinde düzenlenen "12. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali", "Yenilmez" oyunuyla başladı. Frankfurt Belediye Başkanı Mike Josef, Almanya'nın Frankfurt kentindeki Gallus Theater'daki törende konuşma yaptı.