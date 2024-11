15 Kasım 2024: Siyaset, Ekonomi ve Spor Gündemi

GÜNDEM / 15 Kasım 2024

ANADOLU AJANSI - Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

Siyasi Olaylar

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına başkanlık edecek. (Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC'nin kuruluşunun 41. yıl dönümü dolasıyla KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın tebrikleri kabul programına, Lefkoşa Atatürk Anıtı'ndaki törene, Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'ndaki resmigeçide iştirak edecek, basın toplantısı düzenleyecek, Tatar'ın vereceği resepsiyona katılacak. (Lefkoşa) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın tebrikleri kabulüne, Lefkoşa Atatürk Anıtı'ndaki törene, Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'ndaki resmigeçide katılacak, Cumhurbaşkanı Tatar tarafından kabul edilecek, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman'ı ziyaret edecek. (Lefkoşa) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Yasama ve Yönetim Etkinlikleri

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Valilik ziyaretinin ardından Çocuk Adalet Merkezi ve Yeşil Efendi Konağı Hakimevi'nin açılışlarına katılacak, Eskişehir Adliyesi, Barosu, AK Parti İl ve Tepebaşı İlçe teşkilatlarını ziyaret edecek. (Eskişehir/10.30-17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 10. Türk Tıp Dünyası Kurultayı'na katılacak. (İstanbul/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Hazine ve Maliye Bakanlığının 2025 yılı bütçesi görüşülecek. (TBMM/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Ekonomik Faaliyetler

1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığını, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünü ziyaret edecek, Kilis Zeytin Festivali Kortej Yürüyüşü'ne, zeytin hasadı ve zeytinyağı sıkımı, zeytinyağı rafine tesisi temel atma törenine katılacak. (Kilis/09.30-16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Başkale ve Gürpınar ilçe kongrelerine ve Güzeldere Tüneli Açılış Töreni'ne, İl Koordinasyon Toplantısı'na katılacak, Van Çevre Yolu'nda incelemelerde bulunacak, Valiliği ziyaret edecek. (Van/10.30-18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, Eylül ayı ücretli çalışan istatistikleri ile Ekim ayı tarım ürünleri üretici fiyat endeksini açıklayacak. (Ankara/10.00)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Kasım ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketi ile Eylül ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcunu yayımlayacak. (Ankara/10.00)

Dünya Gündemi

1- İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor. (Gazze/Kudüs/Beyrut) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Güncel Etkinlikler

1- YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 2025-2029 Dönemi Stratejik Plan Çalıştayı'na katılacak. (Sakarya/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Spor Gündemi

1- A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta 16 Kasım Cumartesi günü Kayseri'de Galler'i ağırlayacağı maçın hazırlıklarını TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve Kayseri'ye gidecek. (İstanbul/11.00/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve bir oyuncusu, Galler maçı öncesi Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. (Kayseri/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Türkiye'ye konuk olacak Galler Milli Takımı, resmi antrenmanını Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda yapacak. Galler Teknik Direktörü Craig Bellamy ve bir futbolcu, stadyumda basın toplantısı düzenleyecek. (Kayseri/11.45/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Fenerbahçe, Rusya'nın Zenit takımıyla özel maçta Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek. (İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

5- THY Avrupa Ligi'nin 10. haftasında Fenerbahçe Beko, Litvanya'nın Zalgiris Kaunas takımıyla deplasmanda karşılaşacak. (Kaunas/21.00) (Fotoğraflı)

6- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 9. haftası, Bursa Büyükşehir Belediyespor-Anadolu Üniversitesi maçıyla başlayacak. (Bursa/18.00)

