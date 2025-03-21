2025-TUS ve STS Tıp Doktorluğu Sınavları 23 Mart'ta

2025-TUS ve STS Tıp Doktorluğu Sınavları Gerçekleşiyor

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS) ile Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği için Seviye Tespit Sınavı (2025-STS Tıp Doktorluğu) 1. dönem sınavlarını 23 Mart Pazar günü düzenleyecek.

Sınav Detayları

ÖSYM'nin yaptığı yazılı açıklamaya göre, 2025-TUS 14 il ve 15 sınav merkezinde, 2025-STS Tıp Doktorluğu ise yalnızca Ankara'da iki ayrı oturum şeklinde gerçekleştirilecek.

2025-TUS 1. dönemin Temel Tıp Bilimleri Testi ile STS Tıp Doktorluğu 1. dönemin birinci aşaması saat 10.15'te başlayacak. Klinik Tıp Bilimleri Testi ve STS Tıp Doktorluğu 1. dönemin ikinci aşaması ise saat 14.45'te yapılacak.

Kimlik Durumu ve Sınav Sonuçları

Kimlik kartını kaybeden veya kimlik kartında kimlik numarası ve fotoğrafı bulunmayan adaylar için il nüfus müdürlükleri, sınav gününde açık tutulacak.

Sınav sonuçları ise 18 Nisan tarihinde açıklanacak.

Aday Sayıları ve Görevli Bilgileri

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, TUS Temel Tıp Bilimleri Testi'ne 30 bin 277, Klinik Tıp Bilimleri Testi'ne ise 30 bin 946 adayın katılacağını bildirdi. Ayrıca, iki aşamada gerçekleşecek 2025-STS Tıp Doktorluğu'na toplam 1471 adayın katılacağı belirtildi. Bu sınavlar, 121 bina ve 2 bin 187 salonda yapılacak ve 7 bin 532 görevli yer alacak.

Özel Durumlar

Ersoy, sınavlara başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocuklarının sınav ücretinden muaf tutulduğunu, bu haktan 232 adayın yararlandığını açıkladı. Ayrıca, TUS testlerine 62 engelli adayın katılacağı bilgisi de paylaşıldı. Adaylara başarılar dileyen Ersoy, sınav süreçlerini sorunsuz bir şekilde yürütmeyi hedeflediklerini vurguladı.