22. Van Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği Devam Ediyor

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 22. Van Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği, coşku dolu anlarla devam ediyor. Şenlik, 19 Mayıs tarihinde gerçekleşen kortej yürüyüşü ile start aldı.

Bu yılki etkinlikte, sanatçılar farklı atölye çalışmaları düzenleyerek çocuklara tiyatro sanatı hakkında bilgi vermekte. Kentteki bazı okullardan gelen öğrenciler, Türkiye’nin 7 bölgesindeki devlet tiyatrolarının sahnelediği oyunlarla keyifli bir deneyim yaşıyor.

Van Devlet Tiyatrosu Müdürü Ferdi Erkmen, şenliğin renkli etkinliklerle dolu olduğunu belirterek, “Katılım ve ilgi oldukça fazla. Bugün Sivas Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenecek olan 'Benim Küçük Yıldızım' adlı oyun oldukça merakla bekleniyor. Alanında uzman kişilerin gerçekleştirdiği atölye çalışmaları da devam ediyor. 3 günümüz kaldı ve 29 Mayıs’ta Akdamar Adası'nda büyük bir kapanış yapacağız,” şeklinde konuştu.

Şenlik, sadece eğlenceli anlar değil, aynı zamanda usta sanatçıların deneyimlerinden faydalanma fırsatı da sunmakta. Tüm tiyatroseverleri bu büyülü dünyaya davet ediyor.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce düzenlenen 22. Van Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği sürüyor.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce düzenlenen 22. Van Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği sürüyor.