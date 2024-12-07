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4. İstanbul Eğitim Zirvesi Tamamlandı: Eğitimin Dönüştürücü Gücü Vurgulandı

İstanbul Eğitim Zirvesi'nde eğitim, sürdürülebilir bir gelecek için katalizör olarak değerlendirildi. Doç. Dr. Zeynep Arkan önemli mesajlar verdi.

Yayın Tarihi: 07.12.2024 20:09
Güncelleme Tarihi: 07.12.2024 20:09
4. İstanbul Eğitim Zirvesi Tamamlandı: Eğitimin Dönüştürücü Gücü Vurgulandı

4. İstanbul Eğitim Zirvesi Sona Erdi

Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi ve Zirve Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Zeynep Arkan, eğitimdeki dönüşümün önemine dikkat çekerek, "Biz eğitimin dönüştürücü gücünün daha kapsayıcı, dayanıklı ve güçlü topluluklar oluşturulabilmesi için katalizör görevi görmesini istiyoruz." dedi.

Sürdürülebilir Gelecek İçin Eğitim Teması

Zirve, vakfın belirlediği "Eşit ve daha adil bir toplum ve sürdürülebilir bir gelecek için eğitim" teması etrafında çevrim içi olarak gerçekleştirildi. Etkinlik, katılımcılara eğitim ile ilgili önemli perspektifler sundu.

Anadolu Ajansı'nın da desteklediği zirve, eğitim alanında yapılacak yeniliklerin ve iyileştirmelerin toplum üzerinde yaratacağı olumlu etkilere ışık tuttu.

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