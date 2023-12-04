5 dakika yanından ayrıldı, oğlunun cansız bedeniyle karşı karşıya kaldı...

Bartın’da 34 yaşındaki oğlu Hüseyin Yeşilbal ile birlikte 5 katlı binanın çatısında çalışan 55 yaşındaki baba Ali Yeşilbal, oğlunu matkap almak için gitmiş olduğu hırdavatçıdan döndüğünde yerinde göremedi. Çevredekilerin yardımı ile başlatılan arama çalışmasının sonunda talihsiz gencin cesedi binanın havalandırmasının olduğu boşlukta bulundu. Kazada dengesini kaybederek çatıdan düşen genç, olay yerinde hayatını kaybetti. Oğlunun naaşı otopsi için morga sevk edilirken acılı baba gözyaşlarını tutamadı.

5 dakika yanından ayrıldı, oğlunun cansız bedeniyle karşı karşıya kaldı...
Yayın Tarihi:

Korkunç olay Bartın’ın Amasra ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Baltın'ın Amasra ilçesi sakinleri Ali Yeşilbal ile 34 yaşındaki oğlu, Hüseyin Yeşilbal, geçtiğimiz gün Kum ilçesi Özdemirhan Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı binaya gittiler ve çatı yenileme çalışması başlattı. Ali Yeşilbal, bir süre sonra matkap almak için hırdavatçıya giderken, çatıda kalan oğlu Hüseyin de çalışmasına devam etti.

Hüseyin Yeşilbal

Baba Yeşilbal, aradığı matkabı bulup çalıştığı binaya gitti ancak oğlunu bulamadı. Oğlundan cevap alamayan baba, komşularının yardımıyla birlikte oğlunu aramaya başladı. Baba, oğlunun binanın havalandırma boşluğunda gördü. Oplunun yerde hareketsiz olarak yattığını gören baba, büyük acı yaşarken çevredekiler durumu hemen ekiplere bildirdiler.

Hüseyin Yeşilbal

Kısa sörede bölgeye gelen ekipler, dengesini kaybederek çatıdan düşen Hüseyin Yeşilbal'ın düşme anında hayatını kaybettiğini belirlediler. Savcının incelemesi sonrası Hüseyin Yeşilbal’ın naaşı otopsi yapılması için devlet hastanesinin morguna kaldırılırken, acılı baba oğlunun ardından gözyaşlarına boğuldu. Bu olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Öne Çıkanlar
Bu diyet yaza incecik bel ile girmenizi sağlayacak! Her gün 1 kilo vermeyi garanti ediyor Bu diyet yaza incecik bel ile girmenizi sağlayacak! Her gün 1 kilo vermeyi garanti ediyor
Telefon flaşlarındaki bu detay kimsenin aklına gelmezdi! Böyle kullanınca ağzınız açık kalacak Telefon flaşlarındaki bu detay kimsenin aklına gelmezdi! Böyle kullanınca ağzınız açık kalacak
Kırmızı ete pes peşe zamlar geliyor! Aralık 2023 güncel fiyatları belli oldu Kırmızı ete pes peşe zamlar geliyor! Aralık 2023 güncel fiyatları belli oldu
Çok Okunanlar
TikTok’un “Yakışıklı Güvenlik”i Muhammet Sürmeli kimdir, nereli? TikTok’un “Yakışıklı Güvenlik”i Muhammet Sürmeli kimdir, nereli? Çin'de Görülen Salgında Korkulan Oldu: Salgın Hollanda ve Danimarka'ya Sıçradı Çin'de Görülen Salgında Korkulan Oldu: Salgın Hollanda ve Danimarka'ya Sıçradı Apartmanın üst katında oturanlar dikkat! Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren karar çıktı Apartmanın üst katında oturanlar dikkat! Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren karar çıktı Artık trafiğe çıkarken iki kez düşüneceksiniz! 2.570 TL'lik ceza yolda: Bunu yapmayan yandı Artık trafiğe çıkarken iki kez düşüneceksiniz! 2.570 TL'lik ceza yolda: Bunu yapmayan yandı Meteoroloji'den Fırtına Alarmı! İstanbul için Kritik Uyarı Geldi! Yarın İçin Tedbirli Olun Çağrısı Geldi Meteoroloji'den Fırtına Alarmı! İstanbul için Kritik Uyarı Geldi! Yarın İçin Tedbirli Olun Çağrısı Geldi Sosyal Medya Fenomeni Ece Ronay'ın Güzellik Merkezine Saldırı Sosyal Medya Fenomeni Ece Ronay'ın Güzellik Merkezine Saldırı