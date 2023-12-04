5 dakika yanından ayrıldı, oğlunun cansız bedeniyle karşı karşıya kaldı...
Bartın’da 34 yaşındaki oğlu Hüseyin Yeşilbal ile birlikte 5 katlı binanın çatısında çalışan 55 yaşındaki baba Ali Yeşilbal, oğlunu matkap almak için gitmiş olduğu hırdavatçıdan döndüğünde yerinde göremedi. Çevredekilerin yardımı ile başlatılan arama çalışmasının sonunda talihsiz gencin cesedi binanın havalandırmasının olduğu boşlukta bulundu. Kazada dengesini kaybederek çatıdan düşen genç, olay yerinde hayatını kaybetti. Oğlunun naaşı otopsi için morga sevk edilirken acılı baba gözyaşlarını tutamadı.
Korkunç olay Bartın’ın Amasra ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Baltın'ın Amasra ilçesi sakinleri Ali Yeşilbal ile 34 yaşındaki oğlu, Hüseyin Yeşilbal, geçtiğimiz gün Kum ilçesi Özdemirhan Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı binaya gittiler ve çatı yenileme çalışması başlattı. Ali Yeşilbal, bir süre sonra matkap almak için hırdavatçıya giderken, çatıda kalan oğlu Hüseyin de çalışmasına devam etti.
Baba Yeşilbal, aradığı matkabı bulup çalıştığı binaya gitti ancak oğlunu bulamadı. Oğlundan cevap alamayan baba, komşularının yardımıyla birlikte oğlunu aramaya başladı. Baba, oğlunun binanın havalandırma boşluğunda gördü. Oplunun yerde hareketsiz olarak yattığını gören baba, büyük acı yaşarken çevredekiler durumu hemen ekiplere bildirdiler.
Kısa sörede bölgeye gelen ekipler, dengesini kaybederek çatıdan düşen Hüseyin Yeşilbal'ın düşme anında hayatını kaybettiğini belirlediler. Savcının incelemesi sonrası Hüseyin Yeşilbal’ın naaşı otopsi yapılması için devlet hastanesinin morguna kaldırılırken, acılı baba oğlunun ardından gözyaşlarına boğuldu. Bu olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.