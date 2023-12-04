5 dakika yanından ayrıldı, oğlunun cansız bedeniyle karşı karşıya kaldı...

Korkunç olay Bartın’ın Amasra ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Baltın'ın Amasra ilçesi sakinleri Ali Yeşilbal ile 34 yaşındaki oğlu, Hüseyin Yeşilbal, geçtiğimiz gün Kum ilçesi Özdemirhan Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı binaya gittiler ve çatı yenileme çalışması başlattı. Ali Yeşilbal, bir süre sonra matkap almak için hırdavatçıya giderken, çatıda kalan oğlu Hüseyin de çalışmasına devam etti.





Baba Yeşilbal, aradığı matkabı bulup çalıştığı binaya gitti ancak oğlunu bulamadı. Oğlundan cevap alamayan baba, komşularının yardımıyla birlikte oğlunu aramaya başladı. Baba, oğlunun binanın havalandırma boşluğunda gördü. Oplunun yerde hareketsiz olarak yattığını gören baba, büyük acı yaşarken çevredekiler durumu hemen ekiplere bildirdiler.





Kısa sörede bölgeye gelen ekipler, dengesini kaybederek çatıdan düşen Hüseyin Yeşilbal'ın düşme anında hayatını kaybettiğini belirlediler. Savcının incelemesi sonrası Hüseyin Yeşilbal’ın naaşı otopsi yapılması için devlet hastanesinin morguna kaldırılırken, acılı baba oğlunun ardından gözyaşlarına boğuldu. Bu olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.