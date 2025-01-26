DOLAR
35,67 0%
EURO
37,46 0%
ALTIN
3.180,65 0%
BITCOIN
3.752.673 -0,17%

6. Libya Gıda Fuarı Trablus'ta Türkiye'den 57 Firma ile Başladı

Trablus'taki 6. Libya Gıda Fuarı, Türkiye'den 57 firmanın katılımıyla kapılarını açtı.

Yayın Tarihi: 26.01.2025 19:47
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 19:47
6. Libya Gıda Fuarı Trablus'ta Türkiye'den 57 Firma ile Başladı

6. Libya Gıda Fuarı Trablus'ta Başladı

Libya'nın başkenti Trablus’ta bu yıl 6. düzenlenen gıda fuarı, Türkiye'den 57 firmanın katılımıyla büyük bir ilgiyle açıldı. Libya Ekonomi ve Ticaret Bakanı Muhammed Huveyc ve Trablus Büyükelçisi Güven Begeç, fuar alanında Türk firmalarının stantlarını ziyaret etti.

Uluslararası Katılım

Trablus Uluslararası Fuar Merkezinde gerçekleştirilen bu önemli etkinlikte, Türkiye'nin yanı sıra Fransa, Rusya, İtalya, Almanya, Tunus, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Mısır, Sri Lanka, Tayland ve Hindistan gibi ülkelerden de birçok gıda firması ürünlerini sergilemekte.

Türkiye'nin Önemi

Fuar organizatörlerinden Mesut Akpınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trablus'ta düzenlenen gıda fuarının yalnızca Libya için değil, Kuzey Afrika’daki en büyük gıda fuarlarından biri olduğunu belirtti. Akpınar, "Türkiye'den 57 firmayla en büyük katılımı sağladık. Ayrıca, Mısır, Tunus, İtalya ve Hindistan gibi ülkelerden de önemli bir katılım gerçekleşti." dedi.

Geniş Ürün Yelpazesi

Türkiye'den önde gelen gıda firmalarının fuarda ürünlerini tanıttığını vurgulayan Akpınar, yalnızca gıda firmaları değil, paketleme, dolum makineleri ve gıda ile ilgili diğer sektörlerden de geniş bir katılım sağlandığını ifade etti.

Yoğun Ziyaretçi Beklentisi

Geçen yılki fuarın Libyalılar tarafından büyük ilgiyle karşılandığını hatırlatan Akpınar, 30 bin kişiyi aşan bir ziyaretçi sayısına ulaştıklarını söyledi. Akpınar, "Libya halkı bu fuarı artık çok özümsedi, benimsediler; bu yüzden bu yıl da ciddi bir ziyaretçi bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Türk Stantlarına Ziyaret

Libya'nın Ekonomi Bakanı Muhammed Huveyc ile Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Güven Begeç, Türk firmalarının stantlarını dolaşarak fuara katılan önde gelen gıda firmaları hakkında bilgi aldı.

İLGİLİ HABERLER

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden Yüzde 35'lik Zam Müjdesi

Ankara'da Dev Ekmek Desteği: 25 Milyon TL'den Fazla Destek!

Muğla'dan Sosyal Desteklerde Büyük Artış: 2025'te 3 Katı Verilecek

50.000 TL Promosyon Ödemesi Açıklandı! Sendikadan Heyecan Verici Gelişme

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bolu Baro Başkanı Barut'tan Yangın Soruşturması Açıklamaları
2
Gaziantep ve Çevre İllerde Miraç Kandili Coşkusu
3
Çad'da Çiftçiler ve Hayvancılar Arasındaki Çatışmada 7 Kişi Hayatını Kaybetti
4
İsrail'in Lübnan Güneyinde Saldırıları: 22 Ölü, 124 Yaralı
5
Ahtamar Efsanesi Müzikali 26 Ocak'ta AKM'de Sanatseverlerle Buluşacak
6
Ali Leigong ve Said Chuanyi Lei'den "Sanatla Büyümek" Sergisi Dolmabahçe'de Açıldı

Samsun'da Toplu Taşıma Ücretlerine Şok Zam: Yüzde 15 Artış!

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'ndan Dev Müzayede: 20 İlde 63 Arsa Satışa Sunuluyor

Halkbank'tan 3750 TL Kazanç Fırsatı: İki Yeni Kampanya Duyuruldu

50.000 TL Promosyon Ödemesi Açıklandı! Sendikadan Heyecan Verici Gelişme

Kastamonu ve İstanbul'dan Lise Mezunlarına Belediyeden İş Fırsatı

Muğla'dan Sosyal Desteklerde Büyük Artış: 2025'te 3 Katı Verilecek

İzmir'de Su Faturası Desteği İki Katına Çıkıyor!

Ankara'da Dev Ekmek Desteği: 25 Milyon TL'den Fazla Destek!

23 Yaşındaki Girişimciye 250.000 TL Hibe Desteği

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden Yüzde 35'lik Zam Müjdesi

Kars'ta Kiralar Yüzde 70 Artış Gösterdi!

Mardin'de İcra Yoluyla Satışa Çıkan 7 Dönüm ve 14 Dönümlük Araziler