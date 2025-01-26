6. Libya Gıda Fuarı Trablus'ta Türkiye'den 57 Firma ile Başladı

6. Libya Gıda Fuarı Trablus'ta Başladı

Libya'nın başkenti Trablus’ta bu yıl 6. düzenlenen gıda fuarı, Türkiye'den 57 firmanın katılımıyla büyük bir ilgiyle açıldı. Libya Ekonomi ve Ticaret Bakanı Muhammed Huveyc ve Trablus Büyükelçisi Güven Begeç, fuar alanında Türk firmalarının stantlarını ziyaret etti.

Uluslararası Katılım

Trablus Uluslararası Fuar Merkezinde gerçekleştirilen bu önemli etkinlikte, Türkiye'nin yanı sıra Fransa, Rusya, İtalya, Almanya, Tunus, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Mısır, Sri Lanka, Tayland ve Hindistan gibi ülkelerden de birçok gıda firması ürünlerini sergilemekte.

Türkiye'nin Önemi

Fuar organizatörlerinden Mesut Akpınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trablus'ta düzenlenen gıda fuarının yalnızca Libya için değil, Kuzey Afrika’daki en büyük gıda fuarlarından biri olduğunu belirtti. Akpınar, "Türkiye'den 57 firmayla en büyük katılımı sağladık. Ayrıca, Mısır, Tunus, İtalya ve Hindistan gibi ülkelerden de önemli bir katılım gerçekleşti." dedi.

Geniş Ürün Yelpazesi

Türkiye'den önde gelen gıda firmalarının fuarda ürünlerini tanıttığını vurgulayan Akpınar, yalnızca gıda firmaları değil, paketleme, dolum makineleri ve gıda ile ilgili diğer sektörlerden de geniş bir katılım sağlandığını ifade etti.

Yoğun Ziyaretçi Beklentisi

Geçen yılki fuarın Libyalılar tarafından büyük ilgiyle karşılandığını hatırlatan Akpınar, 30 bin kişiyi aşan bir ziyaretçi sayısına ulaştıklarını söyledi. Akpınar, "Libya halkı bu fuarı artık çok özümsedi, benimsediler; bu yüzden bu yıl da ciddi bir ziyaretçi bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Türk Stantlarına Ziyaret

Libya'nın Ekonomi Bakanı Muhammed Huveyc ile Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Güven Begeç, Türk firmalarının stantlarını dolaşarak fuara katılan önde gelen gıda firmaları hakkında bilgi aldı.