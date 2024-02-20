81 ilde eşzamanlı Çember-12 operasyonu: 3 bin 237 firari ele geçirildi

Ülke genelinde aranan şahıslara yönelik Çember-12 operasyonu sona erdi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun detaylarını sosyal medya üzerinden paylaştı.

OPERASYONDA 4 GÜNDE 3 BİN 237 KİŞİ YAKALANDI

Firari suçluları yakalamak için başlatıla operasyonlarda 4 günde 3 bin 237 kişi gözaltına alındı. Yerlikaya, firari suçluların ailelerin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmediklerini ve etmeyeceklerini vurguladı.

Ali Yerlikaya, Çember-12 operasyonunda yakalanan 3 bin 237 kişinin arama kayıtlarını açıkladı. Buna göre, 3 bin 200 kişi 5 yıldır, 26 kişi 5-10 yıldır, 11 kişi ise 10 yıldan fazla süredir aranıyordu. Yakalananlar arasında 577 hırsız, 292 dolandırıcı, 108 yağmacı, 47 cinayet zanlısı, 66 cinsel suçlu, 558 uyuşturucu suçlusu, 33 terörist ve 307 organize suçlu vardı.