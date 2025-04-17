AB Balkanlar ile Buluşuyor: Sofya'da Konferans Gerçekleşti

Sofya'da AB Balkanlar ile Buluşuyor Konferansı

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen "Avrupa Birliği (AB) Balkanlar ile Buluşuyor" Konferansı, Avrupa için Liberaller ve Demokratlar İttifakı (ALDE), Avrupa Liberal Forumu ve Bulgaristan Atlantik Kulübü tarafından gerçekleştirildi. Konferans, Tech Park Fuar Merkezi'nde gerçekleşti ve AB'nin genişleme çalışmaları ile aday ülkelerin müzakere süreçlerine odaklandı.

İlhan Küçük: Genişleme Sürecine Katkı Sağlıyoruz

Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili ve ALDE Eş Başkanı İlhan Küçük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dört yıldır düzenlenen bu konferansın gelenekselleştiğini belirtti. Küçük, “Diplomatlar, politikacılar ve sivil kuruluşların temsilcileri, burada paylaştıkları fikirlerle AB'nin genişleme sürecine katkıda bulunuyorlar. Ayrıca, Bulgaristan'ın genişleme konusundaki dış politikasının Balkanlar'daki etkisi de ifade edildi.” dedi.

Türkiye'nin Stratejik Rolü Vurgulandı

Türkiye'yi temsilen katılan Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Balkan ülkelerinden dostlarıyla bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu ifade etti. Bozay, “Avrupa'nın güvenliği, ekonomik güvenliği, askeri güvenliği bölünmezlik bazında yürütülmelidir.” diyerek Türkiye'nin AB üyeliğini stratejik bir hedef olarak vurguladı.

Bozay, katılımcılarla ekonomik, siyasi ve savunma alanında işbirlikleri üzerinde durduklarını belirtti. “NATO ile ilişkilerin Türkiye için önemli olduğunu ve güvenlik konularında işbirliklerini sürdürdüğümüzü ifade ettik.” dedi.

AB Üyelik Kriterleri Üzerine Vurgular

Konferansın açılışında konuşan Bulgaristan Cumhurbaşkanı Yardımcısı İliyana Yotova, ülkesinin AB'nin genişlemesini desteklediğini dile getirdi. Yotova, “Jeopolitik koşullar ne olursa olsun, AB'ye üyelik kriterleri konusunda taviz verilmemesi gerek. Yeni üyelerin kabulü mutlaka oy birliğiyle onaylanmalıdır.” şeklinde konuştu.

Konferansa Avrupa Liberal Forumu Başkanı Jan-Christoph Oetjen ve Avrupa Komisyonu Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos da katıldı.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da "Avrupa Birliği (AB) Balkanlar ile Buluşuyor" Konferansı düzenlendi. Forumda Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay (sağ) bir konuşma yaptı.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da "Avrupa Birliği (AB) Balkanlar ile Buluşuyor" Konferansı düzenlendi. Forumda Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay (sağ) bir konuşma yaptı.