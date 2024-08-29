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AB Komisyonu Üyesi, Batı Şeria'daki Krizle İlgili Uyarıda Bulundu

AB Komisyonu Üyesi Janez Lenarcic, Batı Şeria'da artan şiddet ve insan hakları ihlallerine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 29.08.2024 11:52
Güncelleme Tarihi: 29.08.2024 11:52
AB Komisyonu Üyesi, Batı Şeria'daki Krizle İlgili Uyarıda Bulundu

AB Komisyonu Üyesinden Uyarı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun insani yardımlardan sorumlu üyesi Janez Lenarcic, işgal altında bulunan Batı Şeria'daki durumun hızla kötüleştiğini vurguladı. Lenarcic, bu kötüleşmenin, İsrail ordusunun "ayrım gözetmeksizin kullandığı güç" ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin sivillere yönelik yürüttüğü şiddet nedeniyle yaşandığını belirtti.

Son Gelişmeler ve Uluslararası Hukuk İhlalleri

Lenarcic, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamalarda, Batı Şeria'daki evlerin ve sivil altyapının tahrip edilmesinin, uluslararası hukuk ile insan haklarının ihlali olduğunu ifade etti.

7 Ekim 2023'ten bu yana, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırıları takiben Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılar belirgin bir artış gösterdi. Son olarak, İsrail ordusu Batı Şeria'nın Cenin ve Tulkerim kentlerinde eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Ayrıca, El-Faria Mülteci Kampı, Kalkilya ve diğer beldelere yönelik baskınlar gerçekleştirildi.

Son saldırılarda 17 Filistinli yaşamını yitirirken, birçok kişi de yaralandı ve bunlardan bazıları kritik durumda. 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te en az 670 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.

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