Abant Gölü'nün Yüzeyi Buzla Kaplandı

Abant Gölü'nde Doğa Mucizesi: Buzlu Yüzey

Bolu'nun doğal güzellikleri ile ünlü Abant Gölü Milli Parkı, son günlerde düşen hava sıcaklıkları ile birlikte büyüleyici bir manzaraya büründü. Gölün yüzeyi, 4 gündür aralıklarla süren yağışların ardından kar kalınlığının 20 santimetreye yaklaşması ve sıcaklıkların sifırın altına düşmesiyle buzla kaplandı.

Uyarılar Yapıldı

Bu eşsiz doğa manzarasını deneyimlemek isteyen yerli ve yabancı ziyaretçiler için Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar ile jandarma ekipleri, güvenlik nedeniyle gölün buzlu yüzeyine çıkmamalarını tavsiye etti. Bu uyarılar, tatilci ve doğa severlerin güvenliğini sağlamak amacıyla yapılmaktadır.

Abant Gölü, kış aylarında sunduğu muhteşem manzaralarla ziyaretçilerine eşsiz bir deneyim sunarken, aynı zamanda kış turizminin vazgeçilmez adreslerinden biri olmayı sürdürüyor.