ABD, Beyrut'taki UNIFIL Konvoyuna Yönelik Saldırıyı Kınadı

ABD, UNIFIL'e Yapılan Saldırıya Tepki Gösterdi

ABD, Beyrut'ta Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) birliklerine yönelik gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınadı. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, saldırıda birçok personelin yaralandığı belirtildi.

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Açıklamada, saldırıdan etkilenen tüm bireylere geçmiş olsun dilekleri iletildi. Öte yandan, Hizbullah destekçilerinin UNIFIL konvoyuna saldırdığı yönünde bilgiler yer aldı.

UNIFIL, saldırıda bir aracın ateşe verildiğini ve bir komutan yardımcısının yaralandığını vurgulayarak, Lübnanlı yetkililerden olayın araştırılması ve sorumluların adalet önüne çıkarılması için çağrıda bulundu.