ABD'li Kullanıcılar X'in Alternatifi Bluesky'a Geçiyor

ABD'li Sosyal Medya Kullanıcıları Bluesky'a Yöneliyor

5 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinin ardından, Elon Musk'ın sahibi olduğu X platformunun alternatifine olan ilgi artmaya başladı. Kullanıcılar, Bluesky adlı sosyal medya platformuna yönelmeye hızla devam ediyor.

The Verge internet sitesinde yer alan bilgilere göre, yapılan seçimlerden itibaren Bluesky’a bir haftada 700 binden fazla yeni kullanıcı katıldı. Bu hızlı büyüme, platformun popülaritesinin arttığını gösteriyor.

Bluesky'ın Hızla Yükselişi

Üzerinde çalıştığı proje olarak 2019’da Jack Dorsey tarafından kurulan Bluesky, 2022’de bağımsız bir şirket haline geldi ve topluluklar arasında hızla popülerlik kazandı. Bugün itibariyle platform, dünya genelinde 14,5 milyon kullanıcıya ulaştı ve ABD'de Threads uygulamasının ardından en çok kullanılan ikinci sosyal medya platformu konumuna geldi.

Bluesky Operasyon Direktörü (COO) Rose Wang, yeni kullanıcıların büyük çoğunluğunun ABD’den geldiğinin altını çizdi. X’in eylülde Brezilya’da askıya alınmasının ardından platforma 3 milyon yeni kullanıcı dahil olmuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.