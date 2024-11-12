DOLAR
34,38 -0,22%
EURO
36,57 0,08%
ALTIN
2.875,03 0,71%
BITCOIN
3.059.988,04 -2,41%

ABD'li Kullanıcılar X'in Alternatifi Bluesky'a Geçiyor

ABD'li kullanıcılar, X'in alternatifi Bluesky platformuna yöneliyor; 700 bin yeni üye kaydedildi.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 11:58
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 11:58
ABD'li Kullanıcılar X'in Alternatifi Bluesky'a Geçiyor

ABD'li Sosyal Medya Kullanıcıları Bluesky'a Yöneliyor

5 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinin ardından, Elon Musk'ın sahibi olduğu X platformunun alternatifine olan ilgi artmaya başladı. Kullanıcılar, Bluesky adlı sosyal medya platformuna yönelmeye hızla devam ediyor.

The Verge internet sitesinde yer alan bilgilere göre, yapılan seçimlerden itibaren Bluesky’a bir haftada 700 binden fazla yeni kullanıcı katıldı. Bu hızlı büyüme, platformun popülaritesinin arttığını gösteriyor.

Bluesky'ın Hızla Yükselişi

Üzerinde çalıştığı proje olarak 2019’da Jack Dorsey tarafından kurulan Bluesky, 2022’de bağımsız bir şirket haline geldi ve topluluklar arasında hızla popülerlik kazandı. Bugün itibariyle platform, dünya genelinde 14,5 milyon kullanıcıya ulaştı ve ABD'de Threads uygulamasının ardından en çok kullanılan ikinci sosyal medya platformu konumuna geldi.

Bluesky Operasyon Direktörü (COO) Rose Wang, yeni kullanıcıların büyük çoğunluğunun ABD’den geldiğinin altını çizdi. X’in eylülde Brezilya’da askıya alınmasının ardından platforma 3 milyon yeni kullanıcı dahil olmuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Aralık 15’e kadar giden gitti! 15 TL’den 5.000 TL’ye çıkacak

Şubat ayında faturalar 2 katı artacak! Elektrik faturası adına olan dikkat!

Her ayın 6. ve 10. Günü dikkat! 2.000 TL- 6.000 TL ödenecek

Elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni devrim! Yüzde 60’ını devlet karşılayacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
ABD'li Kullanıcılar X'in Alternatifi Bluesky'a Geçiyor
2
İsrail Saldırısında Yüzü Yanan Lübnanlı Kız Çocuğunun Dramı
3
İsrail Saldırılarında Gazze'de 21 Kişi Hayatını Kaybetti
4
Hatay'da Engelli Öğrenci İçin Okul Yolu Asfaltlandı
5
Gazze'deki Çatışmalarda 4 İsrail Askere Hayatını Kaybetti
6
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu: Uçuş Operasyonlarında Yerli ve Milli Teknolojiler Kullanıyoruz
7
İsrailli Bakan Dermer, Trump ile Lübnan'da Olası Ateşkesi Görüştü

Elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni devrim! Yüzde 60’ını devlet karşılayacak

Sabah sabah yüzde 40 zam açıklaması! İkramiyeler de artacak

Ayda 2 bin Liraya arsa olur mu demeyin! Milli Emlak açıkladı acele edin!

SGK’nın kapılarını kapattıracak zam! Emekli olmak hayal olabilir

26 yaşa kadar olan gençlere müjde! Her ay 1500 TL iade edilecek

Aralık 15’e kadar giden gitti! 15 TL’den 5.000 TL’ye çıkacak

Akaryakıt alacaklar dikkat! Bakanlık açıkladı yeni bir dönem başlayacak

Her ayın 6. ve 10. Günü dikkat! 2.000 TL- 6.000 TL ödenecek

Müjde Açıklama! Tarihin en büyük ikramiyesi yılbaşında geliyor!

Şubat ayında faturalar 2 katı artacak! Elektrik faturası adına olan dikkat!

TCMB'den EMEKLİ maaş zam tablosunda yüzde 6’lık artış! İşte zam oranları

Başkandan asgari ücret iddialarına son net tavır geldi