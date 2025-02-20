ABD'lilerin %55'i Elon Musk'ın Gücünü Fazla Buluyor

ABD'deki anket sonuçlarına göre, halkın %55'i Elon Musk'ın ülke üzerindeki etkisini aşırı buluyor.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 12:08
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 12:08
ABD'lilerin %55'i Elon Musk'ın Gücünü Fazla Buluyor

Elon Musk Hakkında Çarpıcı Anket Sonuçları

ABD'deki Quinnipiac Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen anket, ülke halkının Elon Musk hakkındaki görüşlerini ortaya koydu. Ankete katılanların %55'i, Başkan Donald Trump'ın kıdemli danışmanı olan Musk'ın, ülkeyi etkileyen kararlar üzerinde gereğinden fazla güce sahip olduğunu düşünmekte.

Genel Görüşler ve Parti Bazlı Dağılım

3-17 Şubat tarihleri arasında 1.039 kayıtlı seçmenle yapılan ankette, katılımcıların %36'sı Musk'ın ülke üstündeki etkisinin yeterli olduğunu belirtirken, %3'lük bir kesim ise Musk'ın gücünü yetersiz buldu. Anket sonuçlarına göre, Demokrat katılımcıların %96'sı, bağımsızların %56'sı ve Cumhuriyetçilerin %16'sı Musk'ın aşırı güce sahip olduğuna inanmakta.

Demokratların yalnızca %1'i, bağımsızların %33'ü ve Cumhuriyetçilerin %78'i Musk'ın yeterli bir güce sahip olduğunu savunuyor. Ayrıca, bağımsızların %4'ü ve Cumhuriyetçilerin %1'i, Musk'ın gücünü yetersiz bulduğunu ifade etti.

Musk'ın Trump Yönetimindeki Rolü Üzerine Görüşler

Musk'ın Trump yönetiminde önemli bir rol oynamasına onay vermeyen seçmenlerin oranında ise hafif bir artış gözlemlendi. Musk'ın bu rolünü onaylayanların oranı %54 iken, onaylamayanların oranı %42 olarak kaydedildi. Quinnipiac tarafından 29 Ocak'ta gerçekleştirilen bir önceki ankette bu oranlar 53'e 39 olarak belirlenmişti.

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