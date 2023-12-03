ABD'nin ilk kadın Başkanı olmak isteyen Nikki Haley, Cumhuriyetçi Parti içindeki yükselişiyle dikkat çekiyor

Eski Güney Carolina Valisi ve ABD'nin BM Büyükelçisi Nikki Haley, 2024 başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti'nin adayı olmak için çalışmalarını sürdürüyor. Haley, son dönemde yaptığı açıklamalar ve aldığı desteklerle partideki rakiplerini geride bırakmaya başladı. Haley'in yükselişi, diğer Cumhuriyetçi aday adaylarının da saldırılarına maruz kalmasına neden oluyor.

Haley, Trump'ın gölgesinden kurtulmaya çalışıyor

Haley, Cumhuriyetçi Parti içinde Trump'ın politikalarını destekleyen ancak aynı zamanda onunla mesafeli duran bir isim olarak tanınıyor. Haley, Trump'ın başkanlığı döneminde BM Büyükelçisi olarak görev yapmış ancak 2018 yılında istifa etmişti. Haley, istifasının ardından Trump'ı eleştiren açıklamalarda bulunmuş ve 6 Ocak'taki Kongre baskınından sonra da Trump'ı sorumlu tutmuştu. Haley, Trump'ın 2024 seçimlerinde tekrar aday olmasını istemediğini belirtmiş ve kendisinin daha iyi bir alternatif olduğunu savunmuştu.

Haley, son zamanlarda yaptığı konuşmalarda da Trump'ın gölgesinden kurtulmaya çalıştı. Haley, Cumhuriyetçi Parti'nin geleceği için yeni bir vizyon ortaya koyduğunu ve ülkeyi birleştirebilecek bir liderlik sergilediğini iddia etti. Haley, ayrıca dış politika konusunda da tecrübeli olduğunu ve ABD'nin dünyadaki rolünü güçlendireceğini söyledi.

Haley, Koch Grubu'nun desteğini aldı

Haley, Cumhuriyetçi Parti içindeki yükselişini sürdürürken, önemli bir destek de aldı. ABD'nin en zengin ve en etkili ailelerinden biri olan Koch Grubu, Haley'in 2024 seçimlerinde Trump'a karşı aday olmasını istediğini açıkladı. Koch Grubu, milyonlarca dolarlık fon desteğinin yanı sıra binlerce kişiden oluşan bir insan kaynağı da Haley'in kampanyasına sağlayacağını duyurdu. Koch Grubu, vergi indirimleri ve daha az kamu harcamaları gibi muhafazakar politikaları savunan ve Trump'ın seçimleri kaybettiğini kabul etmeyen tutumuna karşı çıkan bir grup olarak biliniyor.

Haley, rakiplerinin hedefi haline geldi

Haley'in aldığı destek ve yaptığı açıklamalar, diğer Cumhuriyetçi aday adaylarının da dikkatini çekti. Haley, partideki rakiplerinin saldırılarına maruz kaldı. Florida Valisi Ron DeSantis, Haley'i Trump'ı ihanetle suçlamakla eleştirdi. DeSantis, Haley'in Trump'ın başarılarını görmezden geldiğini ve partiyi bölmeye çalıştığı söyledi. Eski Başkan Yardımcısı Mike Pence de Haley'i Trump'ın politikalarını devam ettirmeyeceği için eleştirdi. Pence, Haley'in dış politikada zayıf olduğunu ve ABD'nin düşmanlarına taviz vereceğini iddia etti. Eski New Jersey Valisi Chris Christie de Haley'i Trump'ın gölgesinden kurtulamadığını ve partinin yeni bir liderliğe ihtiyacı olmadığını söyledi.

Haley, rakiplerinin eleştirilerine karşı kendini savundu. Haley, Trump'ın başkanlığı döneminde birçok başarı elde ettiğini ancak aynı zamanda birçok hata yaptığını söyledi. Haley, Trump'ın 6 Ocak'taki Kongre baskınında sorumluluğu olduğunu ve bunun partiyi zayıflattığını belirtti. Haley, ayrıca rakiplerinin kendisine saldırmalarının nedeninin, onun seçimlerde şansının yüksek olması olduğunu ifade etti. Haley, "Rakiplerim bana saldırıyorlar çünkü benim yükseldiğimi biliyorlar. Ben Cumhuriyetçi Parti'nin en güçlü adayıyım ve Joe Biden'ı yenebilecek tek kişiyim." dedi.

Haley, anketlerde Trump'ın gerisinde

Haley, Cumhuriyetçi Parti içindeki yükselişiyle dikkat çekse de, anketlerde Trump'ın gerisinde kalmaya devam ediyor. Ipsos'un Reuters için yaptığı son ankete göre, Cumhuriyetçi seçmenlerin yüzde 43'ü Trump'ı, yüzde 31'i DeSantis'i, yüzde 7'si Pence'i ve yüzde 4'ü Haley'i destekliyor. Haley, anketlerdeki durumunu değiştirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Haley, önümüzdeki günlerde Güney Carolina, Iowa, New Hampshire ve Nevada gibi önemli eyaletleri ziyaret edecek ve seçmenlerle buluşacak. Haley, Cumhuriyetçi Parti'nin adaylığı için yarıştığı rakiplerini geride bırakıp, 2024 seçimlerinde ABD'nin ilk kadın başkanı olmayı hedefliyor.