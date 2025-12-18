DOLAR
ABD ordusu Doğu Pasifik’te uyuşturucu teknesini vurdu: 4 narko-terörist öldü

SOUTHCOM, Doğu Pasifik’te uyuşturucu taşıdığı tespit edilen tekneye yapılan saldırıda 4 erkek narko-teröristin öldürüldüğünü ve ABD personelinin zarar görmediğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 06:00
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 06:00
SOUTHCOM’dan operasyon açıklaması

ABD Güney Komutanlığı (SOUTHCOM), Doğu Pasifik’te uyuşturucu taşıdığı belirlenen bir tekneye daha saldırı düzenlendiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, operasyon sonucunda 4 erkek narko-teröristin öldürüldüğü bildirildi.

Açıklamada, saldırının Güney Mızrağı Operasyonunu yürüten görev gücü tarafından ve ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in talimatıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

SOUTHCOM, söz konusu teknenin Doğu Pasifik’teki bilinen bir uyuşturucu kaçakçılığı güzergâhı üzerinde seyir halinde olduğunu ve uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetleri yürüttüğüne dair doğrulanan istihbari bilgilere dayanılarak hedef alındığını bildirdi.

Ayrıca ABD’den, Karayip Denizi ve Doğu Pasifik’te uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen teknelere yönelik saldırılara ilişkin yeni bir açıklama yapıldığı kaydedildi.

ABD askeri personelinde herhangi bir kayıp veya yaralanma yaşanmadığı ifade edildi.

ABD Güney Komutanlığı, Doğu Pasifik’te uyuşturucu taşıdığı belirlenen bir tekneye daha saldırı düzenlendiğini duyurarak, 4 erkek narko-teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

