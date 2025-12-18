DOLAR
42,73 -0,03%
EURO
50,16 0,06%
ALTIN
5.940,04 0,34%
BITCOIN
3.725.660,84 -1,29%

Şırnak'ta Sağlık-Sen Temsilcisi Halil İbrahim Sülü'ye Teşekkür Plaketi

Şırnak Devlet Hastanesi ameliyathane teknikeri ve Sağlık-Sen işyeri temsilcisi Halil İbrahim Sülü, Mersin'e tayini nedeniyle teşekkür plaketiyle uğurlandı.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 14:09
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 14:09
Şırnak'ta Sağlık-Sen Temsilcisi Halil İbrahim Sülü'ye Teşekkür Plaketi

Şırnak'ta Sağlık-Sen Temsilcisi Halil İbrahim Sülü'ye Teşekkür Plaketi

Tayin ve veda töreni

Halil İbrahim Sülü, Şırnak'ta 7 yılı aşkın süre görev yaptıktan sonra Mersin'e tayini çıkması nedeniyle mesai arkadaşları ve sendika yöneticileri tarafından uğurlandı. Şırnak Devlet Hastanesi'nde ameliyathane teknikeri olarak çalışan Sülü'ye, hizmetleri ve sendikal çalışmalardaki katkıları için teşekkür plaketi takdim edildi.

Tayin tebligatının yayımlanmasının ardından Sülü, görev yaptığı sağlık tesislerinde mesai arkadaşlarıyla vedalaşma ziyaretleri gerçekleştirdi. Uzun yıllardır üyesi ve işyeri temsilcisi olarak görev yaptığı Sağlık-Sen Şırnak Şubesi'ni ziyaret ederek şube yöneticileriyle sendikal çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Plaket takdimi ve veda sözleri

Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Sabğatullah Anmal tarafından, ilçe ve işyeri temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen törende Sülü'ye teşekkür plaketi sunuldu. Anmal, Sülü'nün çalışkanlığı, özverisi ve çözüm odaklı yaklaşımıyla sağlık çalışanlarının takdirini kazandığını vurgulayarak, 'Hem halkımıza sunulan sağlık hizmetlerinde hem de çalışanlarımızın haklarının savunulmasında örnek bir temsilcilik sergilemiştir. Sendikamız adına önemli katkılar sunan temsilcimize teşekkür ediyor, yeni görev yeri Mersin’de başarılar diliyoruz' ifadelerini kullandı.

Plaket takdimi sırasında duygularını paylaşan Halil İbrahim Sülü ise Şırnak'ta görev yapmanın ve Sağlık-Sen çatısı altında çalışmanın kendisi için büyük bir onur olduğunu belirterek, '7 yıl boyunca hem mesleki hem de insani anlamda çok kıymetli dostluklar edindik. Buradan ayrılmak bizim için zor ancak Mersin’de de aynı sorumluluk bilinciyle görev yapmaya devam edeceğiz. Başta Şube Başkanımız Sabğatullah Anmal olmak üzere tüm Sağlık-Sen yönetimine ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum' dedi.

Tören, katılımcıların hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.

ŞIRNAK’TA 7 YILI AŞKIN SÜREDİR GÖREV YAPAN SAĞLIK-SEN İŞYERİ TEMSİLCİSİ HALİL İBRAHİM SÜLÜ...

ŞIRNAK’TA 7 YILI AŞKIN SÜREDİR GÖREV YAPAN SAĞLIK-SEN İŞYERİ TEMSİLCİSİ HALİL İBRAHİM SÜLÜ, MERSİN’E TAYİN OLMASI DOLAYISIYLA TEŞEKKÜR PLAKETİYLE UĞURLANDI.

ŞIRNAK’TA 7 YILI AŞKIN SÜREDİR GÖREV YAPAN SAĞLIK-SEN İŞYERİ TEMSİLCİSİ HALİL İBRAHİM SÜLÜ...

İLGİLİ HABERLER

Mümine Senna Yıldız Gözaltında: İstanbul'da 18 Aralık 2025 Uyuşturucu Operasyonu

Cihan Şensözlü Hakkında Yakalama Kararı: 'Cihanna' Operasyonunda Gelişme

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

Okan Karacan Gözaltına Alındı: GAİN Medya Soruşturması Detayları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kahramanmaraş Afşin’de Kalaşnikov Ele Geçirildi: 1 Tutuklama
2
Talas'ta Şehitler İçin Duygusal Buluşma: Başkan Mustafa Yalçın'a Teşekkür
3
Şanlıurfa’da Tarihi Geçmiş 8 Bin Şişe Meşrubat Ele Geçirildi
4
Edirne'de Sulama Kanalına Uçan Araç: 18 Yaşındaki İsa Özer Öldü, Arkadaşları Kaçtı
5
Yıldırım 2024 Peugeot 3008'i Kilitledi: İzmirli Mühendis Markaya Dava Açtı
6
Kırıkkale'de dronla yakalanan ehliyetsiz sürücüye 18 bin 677 lira ceza
7
Mahmut Şahin: "Mahşeri vicdan bunu kabul etmez" — Göç İdaresi'nde usulsüzlük iddiası, Kürşat Ünal işten atıldı

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

1998-2009 Girişliler: Emeklilik Yaşı 47-50'ye Düştü — EYT'yi Kaçıranlara 7 Formül

SGK 1000 Personel Alımı 2026: Mülakatsız, KPSS Puanı Yeterli — Başvuru Tarihleri

Cihan Şensözlü Hakkında Yakalama Kararı: 'Cihanna' Operasyonunda Gelişme

Mümine Senna Yıldız Gözaltında: İstanbul'da 18 Aralık 2025 Uyuşturucu Operasyonu

Okan Karacan Gözaltına Alındı: GAİN Medya Soruşturması Detayları

Zemheri 22 Aralık’ta Başlıyor: Türkiye 40 Gün Sürecek Dondurucu Soğuklara Hazırlanıyor

Taşacak Bu Deniz Final mi? TRT 1'den Erken Final İddialarına Yanıt

Sahil Güvenlik 2025 Uzman Erbaş Alımı Başladı — Başvuru Şartları ve Tarihler