Şırnak'ta Sağlık-Sen Temsilcisi Halil İbrahim Sülü'ye Teşekkür Plaketi

Tayin ve veda töreni

Halil İbrahim Sülü, Şırnak'ta 7 yılı aşkın süre görev yaptıktan sonra Mersin'e tayini çıkması nedeniyle mesai arkadaşları ve sendika yöneticileri tarafından uğurlandı. Şırnak Devlet Hastanesi'nde ameliyathane teknikeri olarak çalışan Sülü'ye, hizmetleri ve sendikal çalışmalardaki katkıları için teşekkür plaketi takdim edildi.

Tayin tebligatının yayımlanmasının ardından Sülü, görev yaptığı sağlık tesislerinde mesai arkadaşlarıyla vedalaşma ziyaretleri gerçekleştirdi. Uzun yıllardır üyesi ve işyeri temsilcisi olarak görev yaptığı Sağlık-Sen Şırnak Şubesi'ni ziyaret ederek şube yöneticileriyle sendikal çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Plaket takdimi ve veda sözleri

Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Sabğatullah Anmal tarafından, ilçe ve işyeri temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen törende Sülü'ye teşekkür plaketi sunuldu. Anmal, Sülü'nün çalışkanlığı, özverisi ve çözüm odaklı yaklaşımıyla sağlık çalışanlarının takdirini kazandığını vurgulayarak, 'Hem halkımıza sunulan sağlık hizmetlerinde hem de çalışanlarımızın haklarının savunulmasında örnek bir temsilcilik sergilemiştir. Sendikamız adına önemli katkılar sunan temsilcimize teşekkür ediyor, yeni görev yeri Mersin’de başarılar diliyoruz' ifadelerini kullandı.

Plaket takdimi sırasında duygularını paylaşan Halil İbrahim Sülü ise Şırnak'ta görev yapmanın ve Sağlık-Sen çatısı altında çalışmanın kendisi için büyük bir onur olduğunu belirterek, '7 yıl boyunca hem mesleki hem de insani anlamda çok kıymetli dostluklar edindik. Buradan ayrılmak bizim için zor ancak Mersin’de de aynı sorumluluk bilinciyle görev yapmaya devam edeceğiz. Başta Şube Başkanımız Sabğatullah Anmal olmak üzere tüm Sağlık-Sen yönetimine ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum' dedi.

Tören, katılımcıların hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.

