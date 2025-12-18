DOLAR
Yılmaz: Türkiye Düzen Kurucu Aktör, Diplomasiyi Sahaya Yansıtıyor

Cevdet Yılmaz, 16. Büyükelçiler Konferansı’nda Türkiye’nin krizleri şekillendiren, insani duruş ve stratejik akılla düzen kurucu bir aktör olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 13:09
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 13:09
16. Büyükelçiler Konferansı İstişare Toplantısı sonrası değerlendirme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 16. Büyükelçiler Konferansı İstişare Toplantısına ilişkin izlenimlerini paylaştı. Yılmaz, toplantının Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan ile birlikte, ülkemizi görev yaptıkları her coğrafyada temsil eden büyükelçilerle bir araya gelme fırsatı sunduğunu belirtti.

"Türkiye bugün; krizleri izleyen değil, süreçleri şekillendiren, diplomasiyi sahaya yansıtan, insani duruş ve stratejik akılla düzen kurucu bir aktör konumundadır." ifadesini kullanan Yılmaz, uluslararası sistemdeki dönüşüm ve artan belirsizlikler karşısında ülke merkezli, çok katmanlı, bağımsız ve ilkeli dış politika vizyonunun önemine dikkat çekti.

Yılmaz, Türkiye'nin duruşunu coğrafi örneklerle özetledi: Kıbrıs’tan Gazze’ye, Suriye’den Ukrayna’ya, Türk Dünyası’ndan Afrika’ya uzanan geniş bir alanda hak, hukuk, insani sorumluluk ve milli menfaatler temelinde kararlı bir dış politika sürdürüldüğünü vurguladı. Bu yaklaşımın çok yönlü diplomasiyle küresel vicdanın sesi olma ve barışın inşasına katkı sağlama hedefini taşıdığına işaret etti.

Son olarak Yılmaz, toplantıyı başarılı bir şekilde düzenleyen Dışişleri Bakanlığını tebrik etti ve büyükelçilere görevlerinde başarı dileklerini iletti.

