Bucak'ta Damadını Öldüren Kayınpederin İlk Duruşması

Bucak'ta damadını öldüren kayınpederin ilk duruşması görüldü

Burdur'un Bucak ilçesinde, damadını av tüfeğiyle öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Ali Ş. hakkında görülen ilk duruşmada mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Olayın detayları

Olay, 20 Ağustos tarihinde Fatih Mahallesi 1606. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin önüne tırını park eden ve bahçe müştemilatına tıra ait malzemeler koyan damadı Deniz Top (35) ile kayınpeder Ali Ş. (63) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Ali Ş., damadı av tüfeğiyle vurarak ağır yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralı Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı; yapılan tüm müdahalelere rağmen Deniz Top kurtarılamadı. Olay yerinde inceleme yapıldı, sanık olayda kullandığı tüfekle yakalanarak gözaltına alındı.

Duruşmada sanığın savunması

Burdur 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Ali Ş., merhumun ailesi ile taraf avukatları katıldı. Sanık savunmasında, çiftin 10 sene önce görücü usulü evlendiğini, damadın bir süre sonra çalışmadığını ve çeşitli işlerden ayrıldığını belirtti. Savunmada geçen ifadelerden bazıları şöyle:

"10 sene önce görücü usulü evlendiler. İyi bir çocuktu ancak bir süre sonra çalışmamaya başladı. Kiradan kurtardım, kendi evim vardı, ona oturdular. Katiyen çalışmıyordu. Eviyle çoluk çocuğuyla ilgilenmiyordu. Boş geziyordu. Belediyede işe başlattım, 10 gün çalıştı, ayrıldı. Çimento fabrikasında işe başlattım, 2 ay çalıştı bıraktı. Babasıyla tır aldılar. Her yere borç takmaya başladı. Babasını aradım, 'Davranışları normal değil, gidişatı iyi değil, doktora götürün' dedim. Kızıma, 'Sizi öldüreceğim' dediği için uzaklaştırma kararı aldırdım. 'Uzaklaştırmayı kaldırmazsanız sizi öldürürüm, yaşatmam' dedi. Kızım boşanmak istediğini söyledi. 'Kızım düzenin bozulmasın' dedim. Benim söylememle devam etti. Kafama elindeki tüfeğin dipçiğiyle 3- 4 defa vurdu. Tüfeği boğazıma dayadı. Boğuşma sırasında nasıl olduysa tüfek elime geçti. Komşular araya girdi. Korkutmak amacıyla 1 el ayaklarına, 3- 4 el de havaya ateş ettim. 112'yi aradım. Polis geldi, tüfeği teslim ettim"

Ailenin iddiaları ve tanık beyanları

Merhumun babası Şeref Top, sanığın iddialarını reddederek, oğlunun tasarlayarak öldürüldüğünü savundu. Şeref Top'un ifadelerinden satır başları:

"Oğlumu tasarlayarak öldürdü. Oğlum mayıs ayında kaza yaptıktan sonra işin içinden çıkamadı. 'Başka işte çalış' dedim. Ali Ş. daha önce bana 'Oğlunu öldüreceğim, buradan cenazesini götüreceksin' demişti. Olay günü de 'Oğlunu öldürdüm. Gel cenazeni götür' dedi. Bilerek ve tasarlayarak öldürdü. Tüfek, oğlumun değildi. Kayınpederine aitti"

Merhumun eşi Hülya Top ise çiftin 10 yıl önce görücü usulü evlendiğini, başlangıçta sorun olmadığını ancak daha sonra tır alımı ve işsizlik nedeniyle sorunların başladığını söyledi. Hülya Top'un ifadesi şöyle:

"5- 6 yıl sıkıntı yoktu. Sonra tır sevdası başladı. Kredi çekip, tır aldılar. 'Almayın' dedim. İşe gitmiyor, bu yüzden ceza yiyordu. Sürekli şiddet vardı ama katlanıyordum. Uyuşturucu batağına düştüğünü asla tahmin etmiyordum. Uzaklaştırma kararı aldırdım. 'Uzaklaştırma kararını kaldırmazsan seni öldürürüm' diye tehdit etti"

Mahkeme kararı

Tanık beyanlarının alınmasının ardından mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi ve duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

