DOLAR
42,73 -0,03%
EURO
50,16 0,06%
ALTIN
5.940,04 0,34%
BITCOIN
3.725.660,84 -1,29%

Niğde'de Yasadışı Silah Operasyonu — 3 Şüpheli Hakkında Adli İşlem

Niğde İl Jandarma Komutanlığı'nın Edikli Kasabası'ndaki operasyonunda ruhsatsız silah ve fişekler ele geçirildi; 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 14:23
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 14:23
Niğde'de Yasadışı Silah Operasyonu — 3 Şüpheli Hakkında Adli İşlem

Niğde'de Yasadışı Silah Operasyonu — 3 Şüpheli Hakkında Adli İşlem

Operasyon Detayları

Niğde İl Jandarma Komutanlığı tarafından "Yasadışı Bireysel Silahlanma ile Mücadele" kapsamında yürütülen çalışmalar çerçevesinde, Edikli Kasabası'nda operasyon düzenlendi.

Operasyonda üç şüpheli şahsın ikametlerinde yapılan aramalarda, bir adet ruhsatsız ve faturasız Hatsan marka havalı tüfek, bir adet ruhsatsız tabanca, beş adet tabanca fişeği ile bir adet tabanca şarjörü ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak üç şüpheli şahıs hakkında adli işlemlere başlandığı bildirildi.

NİĞDE İL JANDARMA KOMUTANLIĞI TARAFINDAN “YASADIŞI BİREYSEL SİLAHLANMA İLE MÜCADELE” KAPSAMINDA...

NİĞDE İL JANDARMA KOMUTANLIĞI TARAFINDAN “YASADIŞI BİREYSEL SİLAHLANMA İLE MÜCADELE” KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR ÇERÇEVESİNDE, EDİKLİ KASABASI’NDA OPERASYON DÜZENLENDİ.

İLGİLİ HABERLER

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

Zemheri 22 Aralık’ta Başlıyor: Türkiye 40 Gün Sürecek Dondurucu Soğuklara Hazırlanıyor

1998-2009 Girişliler: Emeklilik Yaşı 47-50'ye Düştü — EYT'yi Kaçıranlara 7 Formül

Mümine Senna Yıldız Gözaltında: İstanbul'da 18 Aralık 2025 Uyuşturucu Operasyonu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Talas'ta Şehitler İçin Duygusal Buluşma: Başkan Mustafa Yalçın'a Teşekkür
2
Kahramanmaraş Afşin’de Kalaşnikov Ele Geçirildi: 1 Tutuklama
3
Şanlıurfa’da Tarihi Geçmiş 8 Bin Şişe Meşrubat Ele Geçirildi
4
Edirne'de Sulama Kanalına Uçan Araç: 18 Yaşındaki İsa Özer Öldü, Arkadaşları Kaçtı
5
Yıldırım 2024 Peugeot 3008'i Kilitledi: İzmirli Mühendis Markaya Dava Açtı
6
Mahmut Şahin: "Mahşeri vicdan bunu kabul etmez" — Göç İdaresi'nde usulsüzlük iddiası, Kürşat Ünal işten atıldı
7
Eğirdir'de 2025: Bağımlılıkla Mücadele ve İntiharı Önlemede Kurumlar Güç Birliği

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

1998-2009 Girişliler: Emeklilik Yaşı 47-50'ye Düştü — EYT'yi Kaçıranlara 7 Formül

SGK 1000 Personel Alımı 2026: Mülakatsız, KPSS Puanı Yeterli — Başvuru Tarihleri

Cihan Şensözlü Hakkında Yakalama Kararı: 'Cihanna' Operasyonunda Gelişme

Mümine Senna Yıldız Gözaltında: İstanbul'da 18 Aralık 2025 Uyuşturucu Operasyonu

Okan Karacan Gözaltına Alındı: GAİN Medya Soruşturması Detayları

Zemheri 22 Aralık’ta Başlıyor: Türkiye 40 Gün Sürecek Dondurucu Soğuklara Hazırlanıyor

Taşacak Bu Deniz Final mi? TRT 1'den Erken Final İddialarına Yanıt

Sahil Güvenlik 2025 Uzman Erbaş Alımı Başladı — Başvuru Şartları ve Tarihler