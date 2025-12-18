Niğde'de Yasadışı Silah Operasyonu — 3 Şüpheli Hakkında Adli İşlem

Operasyon Detayları

Niğde İl Jandarma Komutanlığı tarafından "Yasadışı Bireysel Silahlanma ile Mücadele" kapsamında yürütülen çalışmalar çerçevesinde, Edikli Kasabası'nda operasyon düzenlendi.

Operasyonda üç şüpheli şahsın ikametlerinde yapılan aramalarda, bir adet ruhsatsız ve faturasız Hatsan marka havalı tüfek, bir adet ruhsatsız tabanca, beş adet tabanca fişeği ile bir adet tabanca şarjörü ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak üç şüpheli şahıs hakkında adli işlemlere başlandığı bildirildi.

NİĞDE İL JANDARMA KOMUTANLIĞI TARAFINDAN “YASADIŞI BİREYSEL SİLAHLANMA İLE MÜCADELE” KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR ÇERÇEVESİNDE, EDİKLİ KASABASI’NDA OPERASYON DÜZENLENDİ.