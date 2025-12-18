Düzce'de Üçgöller Projesi: Saklıgöl'de Çalışmalar Sürüyor, Longoz Göl Ortaya Çıktı

Üçgöller Destinasyonu Projesi kapsamında Saklıgöl'de çalışmalar sürüyor

Düzce (İHA) – Düzce Valiliği İl Özel İdaresi öncülüğünde, kentin doğa turizmi potansiyelini artırmak amacıyla hazırlanan Üçgöller Destinasyonu Projesi kapsamında Kaynaşlı ilçesindeki Saklıgöldeki çalışmalar devam ediyor. Yapılan müdahalelerle gölün aynası ortaya çıktı ve bölgedeki düzenlemeler bahar aylarında vatandaşların ziyaretine açılmak üzere planlanıyor.

Proje ortakları ve sahadaki düzenlemeler

Proje, Düzce Valiliği koordinasyonunda Düzce Belediyesi, İl Özel İdaresi, ilçe belediyeleri ve kaymakamlıkların ortak çalışmasıyla yürütülüyor. Bu kapsamda daha önce Kurugöl adıyla bilinen ve tescil çalışmaları sonrası Korugöl adıyla anılan alanda Düzce Belediyesi tarafından alt ve üst yapı çalışmaları tamamlanarak gezi alanları ve piknik bölgeleri oluşturuldu.

Aynı koordinasyonla Korugöl ve Yaylagöl projelerine entegrasyon sağlanarak, eski adı Sülüklügöl olan gölün yeni adıyla Saklıgölde turizm destinasyonu çalışmaları başlatıldı. Sahada yapılan incelemelerde gölün hemen yanında bir longoz gölü tespit edildi ve alanın toplam büyüklüğü 55 hektar olarak belirlendi. Kış aylarında su depolanması hedefleniyor; göl bahar döneminde ziyaretçilere açılacak.

Vali Selçuk Aslan'ın açıklamaları

Çalışmalar hakkında bilgi veren Vali Selçuk Aslan, projenin amaç ve kapsamını şu sözlerle aktardı:

"İlimizin turizm potansiyeli noktasında yeni bir destinasyon oluşturulması iddiası ile çıktığımız yolda, Üçgöller diye adlandırdığımız, doğal güzelliği potansiyel imkanları açısından Üçgöller markasını doğru bir şekilde tanımladığımız düşüncesindeyiz. Sırtımızı yasladığımız dağların ardından ülkemizin en önemli turizm değeri olan Yedigöller yer alıyor. Dağın arkasında Yedigöller, önünde ise Üçgöller ile ülkemizin turizmine yeni alan oluşturarak, hizmete sunacağız. Yeni adıyla Korugöl tamamlandı hizmete alındı. Yeşilay ile uluslararası kamp konseptinde işletilecek olan Yaylagöl projesi, Spor Toto başkanlığının finansal desteği ve İl Özel Desteği ile tamamlandı ve önümüzdeki ay ilk kamp programı yapılacak. Üçüncü gölümüz olan eski adıyla halk arasındaki ismi ile Sülüklügöl, yeni adıyla Saklıgöl’ün aynası tamamlanmış durumda. Bu durumu sizinle paylaşmak istedik. Kışın su depolaması ile bambaşka bir göl çehresi ortaya çıkacak. Bu 3 gölümüzü üst isimle Üçgöller Destinasyonu olarak tanımlıyoruz. Türkiye’nin 51. milli parkı tescillenmesi konusunda girişimlerde bulunacağız. Saklıgöl’ün özelliği 45 hektarlık gölün varlığı ile birlikte Düzce açısından ilk defa longoz gölü ortaya çıkmakta. İzin aldığımız orman idaremizden his göleti olarak ruhsatlandırdığımız 45 hektarlık göl aynasının bitişinde doğal bir alan kazandırdı. Yaklaşık 10 hektarlık longoz gölü ortaya çıktı. Bu çalışmalarımızda bir nevi sürpriz oldu. Farklı bir tanıtım öğesi olacak. Düzceliler olarak endüstriyel tarım, güçlü ormancılık ve güçlenen sanayinin yanı sıra turizm pastadan en az pay aldığımız alandı. Düzce Valiliği koordinesinde paydaşlarımızla Düzce’nin potansiyelini duyurmak adına ciddi çalışmalarımız var. Özel sektör eliyle üst yapıda da ciddi çalışmalar başladı. Birkaç tane marka otel çalışması başladı. Kamu olarak bizler sosyal hizmet amacıyla çalışmamız olur. Özel sektör yatırıma gireceği zaman incelerler. Düzce’nin potansiyeli bilindiği için bu yatırımlar geliyor. Düzce turizm kenti olarak adını duyuracak"

Üçgöller Projesi, Korugöl, Yaylagöl ve Saklıgöl'ü kapsayan bir destinasyon hedefiyle Düzce'nin doğa turizmini ön plana çıkarmayı amaçlıyor. Bölgede hem kamu hem de özel sektör yatırımlarıyla turizm altyapısının güçlendirilmesi planlanıyor.

