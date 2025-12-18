Umut Yılmaz'dan Şehitkamil'de Özel Eğitim Ziyareti — 'Her Zaman Yanlarındayız'

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Abdulkadir Konukoğlu Özel Eğitim Meslek Okulu'nu Ziyaret Etti

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Abdulkadir Konukoğlu Özel Eğitim Meslek Okulu'nu ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerin sevgiyle karşıladığı Yılmaz, onlarla yakından ilgilenip sohbet etti.

Ziyarette Gözlemler ve Talepler

Başkan Yılmaz, okul idaresi ve öğretmenlerden öğrencilerin eğitim süreçleri ile sosyal ve mesleki gelişimlerine ilişkin bilgi aldı. Okul yönetiminin ve öğretmenlerin aktardığı eksik ve ihtiyaçları dikkatle dinleyen Yılmaz, bu taleplerin en kısa sürede karşılanması için gerekli adımların atılacağını belirtti.

Ziyaret sırasında öğrenciler hazırladıkları etkinliklerle ve sergiledikleri yeteneklerle Başkan Yılmaz'a unutulmaz anlar yaşattı. Ziyaret sonunda yönetim, öğretmen ve öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirildi.

Başkanın Mesajı: 'Her Zaman Yanlarındayız'

Yılmaz, özel eğitim alanındaki çalışmaların önemine dikkat çekerek, 'Bu çocuklarımız bizim en kıymetli emanetlerimiz. Onların daha iyi şartlarda eğitim alabilmesi, kendilerini geliştirebilmesi ve hayata hazırlanabilmesi için belediye olarak her zaman yanlarındayız.' dedi.

Ayrıca Yılmaz, 'Özellikle özel ihtiyaçlı çocuklarımız ve aileleri için her zaman ulaşılabilir olmaya devam edeceğiz' sözünü yineleyerek, öğretmenlerin ve öğrencilerin taleplerinin takipçisi olacaklarını vurguladı.

Öğretmenlere Teşekkür ve İş Birliği Vurgusu

Öğretmenlerle sohbet eden Başkan Yılmaz, özel eğitim alanında fedakârca görev yapan eğitimcilerin emeklerine teşekkür etti ve talepleri not alarak eğitim kurumlarıyla iş birliğini sürdüreceklerini açıkladı. Ziyaret, okul bünyesindeki ihtiyaçların giderilmesine yönelik güçlü bir taahhütle sonlandı.

