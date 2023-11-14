AB’nin Ukrayna’ya Mermi Desteği Zora Girdi!

AB, Ukrayna’ya 1 Milyon Top Mermisi Verebilir mi?

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB’nin Ukrayna’ya 1 yıl içinde 1 milyon top mermisi sağlama taahhüdünü yerine getiremeyebileceğini açıkladı. Borrell, AB savunma bakanlarının toplantısının ardından basın mensuplarına konuştu. Borrell, Mart ayında yapılan toplantıda alınan “Ukrayna’ya 12 ayda 1 milyon top mermisi verme” kararının uygulanmasında hangi aşamada olduklarının sorulması üzerine “Mart 2024’e kadar 1 milyon mermimiz olmayabilir.” ifadesini kullandı. Borrell, AB Komisyonunun iç pazar komiseri Thierry Breton’un AB’nin bu kapasiteye sahip olduğunu söylemesinin hatırlatılması üzerine “Breton’un AB endüstrisinin yıllık 1 milyon mermi üretebileceğini söylemesi, gelecek mart ayına kadar 1 milyon mermimiz olacağı anlamına gelmiyor.” dedi. Borrell, bu konuda üye ülkelerin sipariş vermesinin önemli olduğunu belirterek, Fransa ve Almanya’nın şu anda 180 bin mermi sipariş ettiklerini bildirdi. Borrell, savaşın uzun sürdüğünü ve AB’nin Ukrayna’ya desteğini sürdürmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.