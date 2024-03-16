Açılışta yaşanan Kur'an protestosuna İmamoğlu’dan cevap: “Belli ki aldatılmış ama onu da kurtaracağız”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve yanı zamanda CHP İBB Başkanı adayı olan Ekrem İmamoğlu, Çekmeköy-Samandıra metro hattının 1. Etap açılışında söz aldı. İmamoğlu’nun söz aldığı sırada ise kalabalıktan bir kadının elindeki Kur’an ile protestoda bulunduğu görüldü. Kendisine Kuran-ı Kerim gösterilen İmamoğlu ise kalabalığı sakin kalmaya davet etti.





“Allah ıslah etsin”

Kendisine yönelik bu protestoya cevap veren Başkan İmamoğlu, “Bu ablamız belli ki aldatılmış. Biz bunları da kurtaracağız. Kuran-ı Kerim’i siyaset nesnesi haline getirenleri Allah ıslah etsin” dedi.

Ekrem İmamoğlu konuşmasında, başkan olarak gelmiş olduğu dönemde İBB’nin metro bütçesinin iflas etmiş olduğunu belirtti. İmamoğlu, kendi döneminde tamamlan projelere dikkat çekerek yapmış olduğu çalışmaları da vatandaşlarla paylaştı. AKP’lilerin “projeleri biz başlattık” söylemlerini “siz başlattınız ama kısa süre içerisinde hepsinin kapısına kilit vurdunuz” sözleri ile eleştiren Ekrem İmamoğlu, “Bir hizmet, bir çalışma var izlenimi veriyorlar ancak biz göreve gelene kadar hiçbiri faaliyete geçmedi” şeklinde konuştu.