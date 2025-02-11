Adana'da 11 Ölümlü Deprem Davası Devam Ediyor

Adana'da Deprem Davası Sürüyor

Adana'da, 11 kişinin yaşamını yitirdiği Sinem Apartmanı'nın 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılmasına dair açılan davanın 4 sanığı için yargılama süreci devam ediyor. Dava, Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştiriliyor.

Sanıkların Mahkemeye Katılmaması Dikkat Çekti

Duruşmaya, tutuksuz sanıklar olan müteahhitler Ekrem Naci Sönmez ve Hüseyin Zati Yıldırım, Yıldırım'ın ortağı avukat Ömer Faruk Gerger ve teknik uygulama sorumlusu inşaat mühendisi Belma Çıngıloğlu katılmadı. Mahkeme başkanı, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturma izni ile ilgili sürecin devam ettiğini aktardı.

Mağdurların Şikayetleri Devam Ediyor

Müşteki A.İ., yıkılan binadan ailesinin kaybını hatırlatarak, "Yıkılan binada kızım, eşim ve 2 torunumu kaybettim. Bu binanın yıkılmasında kimin kusuru varsa hepsinden şikayetçiyim. Sanıkların cezalandırılmasını talep ediyorum" dedi. Diğer beyanlarda da müşteki avukatları, binanın yapımında kusurlar olduğunu savunarak sanıklardan şikayetçi olduklarını yineledi.

Duruşma Ertelendi

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına ve dosyadaki eksiklerin giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi. Hatırlanacağı üzere, Adana'daki bu felaketle ilgili yapılan soruşturmada, 11 kişinin ölümüne neden olmakla suçlanan sanıklar hakkında hazırlanan iddianame, bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçundan 22 yıl 6 ay hapis cezası talebiyle mahkemece kabul edilmişti.

15 Şubat 2023'te tutuklanan sanıklar Sönmez, Yıldırım ve Gerger, ara celsede yurt dışına çıkış yasağıyla tahliye edilmişti.