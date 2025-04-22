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Adana'da 2 Kilo 370 Gram Esrar Bulunan Otomobildeki İki Zanlı Tutuklandı

Adana'da, içinde 2 kilo 370 gram esrar bulunan otomobildeki iki şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 22.04.2025 10:04
Güncelleme Tarihi: 22.04.2025 10:04
Adana'da 2 Kilo 370 Gram Esrar Bulunan Otomobildeki İki Zanlı Tutuklandı

Adana'da Esrar Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı

Adana'da düzenlenen narkotik operasyonu sonucunda, 2 kilo 370 gram esrar ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda gerçekleştirdikleri denetim sırasında şüpheli bir otomobili durdurdu.

Şüphelilerin Gözaltına Alınması

Plakası tespit edilemeyen araçta, narkotik dedektör köpeği yardımıyla yapılan detaylı incelemede bagajda gizlenmiş bir poşette esrar bulundu. Elde edilen uyuşturucunun yaklaşık 2 kilo 370 gram ağırlığında olduğu belirlendi.

Olayla ilgili olarak sürücü Eyüp K. (33) ve yanındaki Sözdar Ö. (19) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Adana'da 2 kilo 370 gram esrar ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli tutuklandı.

Adana'da 2 kilo 370 gram esrar ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli tutuklandı.

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