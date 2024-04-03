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Adana'da 3,3 şiddetinde deprem!

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 3,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

Yayın Tarihi: 03.04.2024 18:50
Güncelleme Tarihi: 03.04.2024 18:50
Adana'da 3,3 şiddetinde deprem!

Kandilli Rasathanesi, Adana'da saat 18.03'te meydana gelen depremin büyüklüğünü 3,3 olarak açıkladı. Depremin epicentresi Adana'nın Saimbeyli ilçesinde bulunurken, depremin derinliği ise yaklaşık olarak 5,1 kilometre olarak belirlendi.

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