Adana'da 7 Yaşındaki Çocuğun Kaybolması: Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Adana'da Kaybolan 7 Yaşındaki Çocuğun Arama Çalışmaları Sürüyor

Adana'nın Karataş ilçesinde 12 Nisan'da kaybolan 7 yaşındaki Cumali Timi için arama çalışmaları aralıksız devam ediyor. İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri, Bahçe Mahallesi'nde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında havanın aydınlanmasıyla yeniden sahaya indi.

Jandarmadan Ümitsiz Gelişmeler

Arama faaliyetlerine, Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma timleri ve iz takip köpekleri de katılıyor. Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Valilikteki "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" sonrasında yaptığı açıklamalarda, “Arkadaşlar önce çocuğu bulmaya yoğunlaştı. Arama devam ediyor,” diye belirtti.

Vali Köşger, arama çalışmaları sırasında jandarma tarafından bir terlik bulunduğunu duyurdu. Aile, terliğin Cumali'ye ait olduğunu teyit etti. Arama faaliyetlerinin neticesinde bir sorun olup olmadığını inceleyeceklerini vurgulayan Köşger, adli sürecin de devam edeceğini ifade etti.

Dededen Çağrı

Kaybolan çocuğun dedesi Cumali Davulcu (53) ise ekiplerin sulama kanalındaki aramalarını yakından takip etti. Torununun kaybolduğu günden bu yana kendisinden haber alamadığını belirten Davulcu, "Kanalda bulunan terliği torunuma ben almıştım. O günden beri torunumdan bir iz yok. Haberler aracılığıyla sesimiz tüm Türkiye’ye duyuruldu. Allah rızası için gören veya duyan varsa haber versin. İçimiz yanıyor,” şeklinde duygularını dile getirdi.

Çocukları Cumali Timi'den 12 Nisan saat 09.00'dan itibaren haber alamayan ailesinin ihbarı üzerine arama çalışmaları başlamıştı.

Adana'nın Karataş ilçesinde iki gün önce kaybolan 7 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları sürüyor.

Adana'nın Karataş ilçesinde iki gün önce kaybolan 7 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları sürüyor.