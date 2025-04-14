DOLAR
38,03 0,29%
EURO
43,25 0,71%
ALTIN
3.916,96 1,04%
BITCOIN
3.190.455,43 -0,52%

Adana'da 7 Yaşındaki Çocuğun Kaybolması: Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Adana'da kaybolan 7 yaşındaki Cumali Timi için arama çalışmaları sürüyor. Jandarma terlik buldu, aile doğruladı.

Yayın Tarihi: 14.04.2025 16:20
Güncelleme Tarihi: 14.04.2025 16:20
Adana'da 7 Yaşındaki Çocuğun Kaybolması: Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Adana'da Kaybolan 7 Yaşındaki Çocuğun Arama Çalışmaları Sürüyor

Adana'nın Karataş ilçesinde 12 Nisan'da kaybolan 7 yaşındaki Cumali Timi için arama çalışmaları aralıksız devam ediyor. İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri, Bahçe Mahallesi'nde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında havanın aydınlanmasıyla yeniden sahaya indi.

Jandarmadan Ümitsiz Gelişmeler

Arama faaliyetlerine, Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma timleri ve iz takip köpekleri de katılıyor. Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Valilikteki "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" sonrasında yaptığı açıklamalarda, “Arkadaşlar önce çocuğu bulmaya yoğunlaştı. Arama devam ediyor,” diye belirtti.

Vali Köşger, arama çalışmaları sırasında jandarma tarafından bir terlik bulunduğunu duyurdu. Aile, terliğin Cumali'ye ait olduğunu teyit etti. Arama faaliyetlerinin neticesinde bir sorun olup olmadığını inceleyeceklerini vurgulayan Köşger, adli sürecin de devam edeceğini ifade etti.

Dededen Çağrı

Kaybolan çocuğun dedesi Cumali Davulcu (53) ise ekiplerin sulama kanalındaki aramalarını yakından takip etti. Torununun kaybolduğu günden bu yana kendisinden haber alamadığını belirten Davulcu, "Kanalda bulunan terliği torunuma ben almıştım. O günden beri torunumdan bir iz yok. Haberler aracılığıyla sesimiz tüm Türkiye’ye duyuruldu. Allah rızası için gören veya duyan varsa haber versin. İçimiz yanıyor,” şeklinde duygularını dile getirdi.

Çocukları Cumali Timi'den 12 Nisan saat 09.00'dan itibaren haber alamayan ailesinin ihbarı üzerine arama çalışmaları başlamıştı.

Adana'nın Karataş ilçesinde iki gün önce kaybolan 7 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları...

Adana'nın Karataş ilçesinde iki gün önce kaybolan 7 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları sürüyor.

Adana'nın Karataş ilçesinde iki gün önce kaybolan 7 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları...

Adana'nın Karataş ilçesinde iki gün önce kaybolan 7 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları sürüyor.

İLGİLİ HABERLER

14 Nisan 2025 Tarihinde Kar Tatili Açıklaması: Okullar Hangi İllerde Kapalı?

PTTCell'den Nisan Ayı İndirimleri: Faturalar Yüzde 50 Düşecek!

İstanbul Emeklilere 1 TL'ye Rahatlama Fırsatı Sunuyor!

Bakan Yumaklı'dan IPARD III için 50 Milyon Euro'luk Hibe Desteği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir'de Uyuşturucu Operasyonunda 3 Şüpheli Tutuklandı
2
Denizli'de Mustafa Kayhan İçin Lokma Hayrı Düzenlendi
3
AK Parti'den Bozbey Hakkında Suç Duyurusu: Yolsuzluk İddiaları Gündemde
4
Ayasofya'da Tarihi Restorasyon Süreci Başladı
5
Emine Erdoğan'a 'En İyi Kadın Lider Ödülü' Global Donörler Forumu'ndan
6
Emine Erdoğan ve Hamza Yusuf'tan Anlamlı Görüşme
7
Van'da 3. Akdamar Adası Badem Çiçeği Festivali Tanıtıldı

PTTCell'den Nisan Ayı İndirimleri: Faturalar Yüzde 50 Düşecek!

TEB'den 8 Mayıs'ta Başlayan Geri Ödeme Şöleni!

Van'da MEM Personeline 52.472 TL Promosyon Müjdesi

Karaman-Konya Karayolunda Feci Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı

Nisan Ayında Memur Alımlarında Fırsatlar! KPSS 50 İle Başvurun

İstanbul Emeklilere 1 TL'ye Rahatlama Fırsatı Sunuyor!

14 Nisan 2025 Tarihinde Kar Tatili Açıklaması: Okullar Hangi İllerde Kapalı?

Bakan Yumaklı'dan IPARD III için 50 Milyon Euro'luk Hibe Desteği

Ziraat Bankası'ndan Mersin'e 87 Bin TL Promosyon Ödemesi

Promosyon Yarışında Yeni Rekor: TBMM Personeli 138 Bin TL Alacak

İzmir'de Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 25 Zam!

Afyon Belediyesi 29 Yeni İtfaiye Personeli Alacak