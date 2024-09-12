Adana'da Ablasına Kiraya Verilen Ev Kundaklandı

Adana'da Kundaklama Olayı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde ilginç bir olay yaşandı. İddialara göre, Halil Ç. (24), ablası Hülya Ç.’ye (30) kiraya verdiği evin üst katını ateşe vererek kaçtı.

Yangın, Mahalle Sakinlerinin Dikkatini Çekti

Başak Mahallesi'nde meydana gelen yangın, evin üst katında başladığında, çevredeki vatandaşlar hemen polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almayı başardı.

Şüpheli Halil Ç.'nin Kaçışı ve Geçmişi

Yangının ardından, Halil Ç.'nin uyuşturucu bağımlısı olduğu ve evin kundaklanmasının ardından kaçtığı iddia edildi. Polis, Halil Ç.'yi yakalamak için geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Aile İçindeki Çatışma

Bu olayın arka planında, Halil Ç.'nin geçmişte kız kardeşi K.Ç'yi (14) tabancayla yaraladığı ve annesi Halime Ç.’nin, oğlunun daha önce ailesiyle ilgili tehditlerde bulunduğunu öne sürdüğü bilgisi var.

Anne Halime Ç., gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlu Halil Ç.'nin dün pompalı tüfekle kendilerini hedef aldığını, ancak saklanması nedeniyle ateş edemediğini söyledi. Ayrıca, boşanma aşamasındaki kızının evindeki bütün eşyaların da yangında yandığını belirtti.