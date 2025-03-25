Adana'da Depremde Yıkılan Apartmanın Müteahhidi ve Mühendisinin Yargı Süreci Sürüyor

Adana'da Mete Apartmanı'nın Yıkımına İlişkin Yargılama Devam Ediyor

Adana'daki Mete Apartmanı'nın, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 tarihindeki depremde yıkılmasıyla ilgili davada, tutuksuz sanıklar müteahhit Muzaffer Mete ve inşaat mühendisi Atilla Tuğran'ın yargılanmasına devam edildi.

Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilen duruşmaya, adli kontrol tedbiri altında bulunan sanıklar Mete ve Tuğran ile bazı müştekiler ve taraf avukatları iştirak etti.

Sanıkların Savunmaları

Sanık Atilla Tuğran, yaptığı savunmada suçlamaların asılsız olduğunu belirterek, "Bilirkişi raporundaki aleyhe olan hususları kabul etmiyorum. Hakkımda uygulanan adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını ve beraatimi talep ediyorum," dedi. Diğer sanık Muzaffer Mete de suçsuz olduğunu iddia ederek beraatini istedi.

Yetersiz Rapor Talebi ve Yeni Bilirkişi Raporu

Sanık avukatları, dava dosyasına gelen bilirkişi raporunu hazırlayan ekipte jeoloji mühendisi ve mimar bulunmadığını, bu sebeple raporun yetersiz olduğunu belirterek, ek bir rapor alınmasını talep etti. Bununla birlikte, müşteki avukatları, yeni bilirkişi raporunun dikkate alınarak sanıkların tutuklanmasını talep etti.

Cumhuriyet Savcısının Görüşü

Cumhuriyet savcısı, dosyadaki mevcut delil durumu dikkate alındığında sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verilmesi ve esas hakkında mütalaanın hazırlanması için dosyanın taraflarına gönderilmesini önerdi.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına ve esas hakkında mütalaanın hazırlanması için dosyanın cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Önceki Hukuki Süreç

Adana'da depremde yıkılan binalarda yapım kusurlarına ilişkin soruşturma kapsamında, inşaat mühendisi Atilla Tuğran 16 Şubat 2023'te, müteahhit Muzaffer Mete ise 17 Şubat 2023'te tutuklandı. Her iki sanık, 26 Temmuz 2023'teki ilk duruşmada "konutu terk etmemek" şeklindeki adli kontrol tedbiriyle tahliye edilmişti. Ayrıca, 17 Mart tarihinde Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nden 7 akademisyenin hazırladığı 56 sayfalık yeni bilirkişi raporunda, binanın inşasında yönetmeliğe aykırı imalat yapıldığı vurgulanmıştı.