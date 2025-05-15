Adana'da Gençlik Haftası Fener Alayı Coşkusu

Adana, Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında unutulmaz bir fener alayına ev sahipliği yaptı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen bu anlamlı etkinlikte katılımcılar, Türk bayrakları ve meşalelerle Atatürk Parkı'nda toplandı.

Yoğun katılımın olduğu etkinlikte, gençler ellerindeki bayrakları sallayarak marşlar eşliğinde İstasyon Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti. Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, burada gerçekleştirdiği konuşmasında gençliğin hayattaki en dinamik ve üretken dönem olduğunu vurguladı. Bu süreçte edinilen bilgi ve becerilerin geleceği şekillendireceğine dikkat çeken Loğoğlu, gençlerin potansiyellerini en iyi şekilde ortaya koyabilmeleri için yoğun çaba sarf ettiklerini ifade etti.

Konuşmanın ardından, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen müzik yarışmalarında dereceye giren öğrenciler, katılımcılara konser vermek üzere sahne aldı. Etkinliklerin bir parçası olarak ayrıca "Gençlik Yürüyüşü" de düzenlenerek, gençlerin enerjisi kutlamalara damga vurdu.

Adana'da Gençlik Haftası kutlamaları kapsamında fener alayı düzenlendi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen etkinlik kapsamında Türk bayrakları ve meşalelerle Atatürk Parkı'nda toplanan katılımcılar marşlar eşliğinde İstasyon Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti.

Adana'da Gençlik Haftası kutlamaları kapsamında fener alayı düzenlendi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen etkinlik kapsamında Türk bayrakları ve meşalelerle Atatürk Parkı'nda toplanan katılımcılar marşlar eşliğinde İstasyon Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti.