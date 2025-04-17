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Adana'da Güzellik Merkezi Sahibi Yurt Dışına Kaçarak Alacaklılarını Mağdur Etti İddiası

Adana'da bir güzellik merkezi sahibi, yurt dışına kaçarak çalışanlarını ve müşterilerini mağdur ettiği öne sürüldü.

Yayın Tarihi: 17.04.2025 11:37
Güncelleme Tarihi: 17.04.2025 11:37
Adana'da Güzellik Merkezi Sahibi Yurt Dışına Kaçarak Alacaklılarını Mağdur Etti İddiası

Adana'da Güzellik Merkezi Sahibinin Kaçışı

Adana'nın Seyhan ilçesinde, bir güzellik merkezi sahibinin yurt dışına kaçarak alacaklılarını mağdur ettiği iddia edildi. Güzellik merkezi sahibi S.Ç.D'nin, çalışanlarının maaşlarını üç aydır ödemediği ve birçok vatandaşa "güzellik paketi" satışı gerçekleştirip, ardından sosyal medya hesabını kapatıp yurtdışına kaçtığı ortaya çıktı.

Alacaklılar İş Yerinde Toplandı

Alacaklıların iş yeri önünde toplandığı anlarda, bazıları iş yerine girerek televizyon ve bilgisayar gibi çeşitli malzemeleri alarak ayrıldı. Bu sırada, malzemeleri aldıkları esnada kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına tepki gösterdiler.

Polis Ekipleri Olay Yeriyle İlgili Önlem Aldı

İhbar üzerine iş yerine giden polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak olaya müdahale etti. Güzellik merkezinin müşterilerinden Refik Yeşil, gazetecilere yaptığı açıklamada, burada toplanan herkesin mağdur olduğunu belirterek, "Müşterilerden alınan paralar, çalışanların maaşları ödenmedi. Herkes hakkını aramak için burada. Kimse bu işin peşini bırakmayacak. İşletme sahibinin yurt dışında olduğu söyleniyor. Çok sayıda insanı mağdur etti. Mağdur olanlardan çiçek alan var, televizyon alan var. Herkes 1-2 lirasını kurtarma derdinde. Mağduruz, muhatabımız yok." ifadelerini kullandı.

Adana'da güzellik merkezi sahibinin yurt dışına kaçarak alacaklılarını mağdur ettiği ileri...

Adana'da güzellik merkezi sahibinin yurt dışına kaçarak alacaklılarını mağdur ettiği ileri sürüldü. Güzellik merkezinin müşterilerinden Refik Yeşil, gazetecilere açıklamada bulundu.

Adana'da güzellik merkezi sahibinin yurt dışına kaçarak alacaklılarını mağdur ettiği ileri...

Adana'da güzellik merkezi sahibinin yurt dışına kaçarak alacaklılarını mağdur ettiği ileri sürüldü. Güzellik merkezinin müşterilerinden Refik Yeşil, gazetecilere açıklamada bulundu.

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