Adana'da Park Halindeki Otomobilde Yangın: İtfaiye Ekipleri Olayı Kontrol Altına Aldı

Adana'nın Seyhan ilçesinde bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 16.03.2025 23:19
Güncelleme Tarihi: 16.03.2025 23:39
Adana'da Park Halindeki Otomobilde Yangın: İtfaiye Ekipleri Olayı Kontrol Altına Aldı

Adana'da Yangın Paniği

Adana'nın merkez Seyhan ilçesi'nde, park halindeki bir otomobilde meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Olayın Detayları

Sümer Mahallesi'nde park halinde bulunan 01 TT 852 plakalı otomobilde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay anında çevrede bulunan vatandaşlar durumdan haberdar olarak ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine hızla intikal eden Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Ancak, yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi.

Soruşturma Başlatıldı

Olayın ardından polis ekipleri, yangının çıkış nedenini araştırmak üzere soruşturma başlattı. Yangına neyin sebep olduğu henüz bilinmiyor.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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