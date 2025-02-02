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Adana'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 6 Yaralı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 02.02.2025 16:42
Güncelleme Tarihi: 02.02.2025 16:42
Adana'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 6 Yaralı

Adana Yüreğir'deki Silahlı Kavga Kanlı Bitti

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi'nde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti ve 6 kişi yaralandı.

Akarcalı Mahallesi'nde yaşanan olayın, gruplar arasında daha önceden bulunan husumetten kaynaklandığı öğrenildi. Olay, taraflar arasında çıkan tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi ile başladığı ifade edildi.

Kavganın Büyümesini Sağlayan Yakınlar

Tarafların yakınlarının da katılmasıyla büyüyen kavgada, Yunus Tekin, Salih O. ve annesi Züleyha O. tabancayla vuruldu, Hasan, Hüseyin, Süleyman ve Celal K. ise darp sonucu yaralandı.

Olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılardan 23 yaşındaki Yunus Tekin, hastaneye kaldırılmasına rağmen yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şüpheliler Gözaltında

Yaralı durumdaki Salih O. ile diğer yaralılar Hasan, Hüseyin, Süleyman ve Celal K. tedavileri sonrası gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, cinayet zanlısı olduğu iddia edilen Sedat T. ve kavgaya karışan Ahmet M.'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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