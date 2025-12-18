DOLAR
Adıyaman'da JASAT Operasyonu: Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan 3 Kişi Yakalandı

Adıyaman'da JASAT ve jandarma ekipleri, dolandırıcılık, hırsızlık ve kültür varlıklarını koruma kanununa muhalefet suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şüpheliyi yakaladı.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 14:19
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 14:19
Operasyonun detayları ve sonuçları

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalarda önemli bir başarıya imza attı.

Operasyonlar, Adıyaman ve Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde gerçekleştirildi. İl merkezinde Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından düzenlenen çalışmada; dolandırıcılık suçundan hakkında 8 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.M.E. yakalanarak gözaltına alındı.

Gölbaşı ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı iki ayrı operasyonda ise; hırsızlık suçundan 2 yıl 6 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.K. ile kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanununa muhalefet suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.E. isimli şahıslar yakalandı.

Yakalanan üç şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

