Adıyaman Valisi Osman Varol, Anadolu Ajansı'nın 105. Yılını Kutladı

Adıyaman Valisi Osman Varol, Türkiye'nin önemli haber ajanslarından biri olan Anadolu Ajansı‘nın 105. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla özel bir kutlama gerçekleştirdi.

Vali Varol, yaptığı açıklamada, Anadolu Ajansı'nın Türkiye'nin ulusal ve uluslararası alandaki haber ihtiyacını karşıladığını vurgulayarak, "Anadolu Ajansı, doğru, tarafsız ve hızlı habercilik anlayışı ile büyük bir vazife üstlenmiştir" dedi.

Vali Varol, ajansın, 105 yıldır medya dünyasına yön veren olayları halkla buluşturduğunu, bu sayede bilgiyi ulaşılabilir kıldığını ifade etti.

Ayrıca, Adıyaman'ın yerel haberlerini de sıkça paylaşan Anadolu Ajansı'nın, ilin gelişimine katkı sağladığını belirtti.