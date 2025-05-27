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Ağrı Hayvan Borsası'nda Kurbanlık Hareketliliği Artıyor

Ağrı Hayvan Borsası'nda Kurban Bayramı öncesi büyük hareketlilik yaşanıyor. Besiciler hazırlıklarına başladı.

Yayın Tarihi: 27.05.2025 10:54
Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 10:54
Ağrı Hayvan Borsası'nda Kurbanlık Hareketliliği Artıyor

Ağrı Hayvan Borsası'nda Kurbanlık Hareketliliği

Türkiye'nin önde gelen hayvancılık merkezlerinden biri olan Ağrı'daki hayvan borsasında, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala yoğun bir hareketlilik yaşanıyor.

Ağrı, zengin bitki örtüsü ve su kaynakları ile dikkat çeken yaylalarına ek olarak, büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığıyla da Türkiye'de önemli bir konuma sahip.

Yıl boyunca hayvan ticaretinin aktif olarak yapıldığı Ağrı Hayvan Borsası'nda, besiciler, yıl boyunca emek vererek yetiştirdikleri hayvanları sabahın ilk ışıklarıyla beraber kamyonetlerle pazara getiriyor.

Hayvan pazarındaki yoğunluğun, öğlene kadar devam ettiği gözlemlenirken, alıcılar ile besiciler arasında da zaman zaman sıkı pazarlıklar yaşanıyor. Drone

Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden Ağrı'daki hayvan borsasında kurbanlık hareketliliği...

Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden Ağrı'daki hayvan borsasında kurbanlık hareketliliği başladı.

Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden Ağrı'daki hayvan borsasında kurbanlık hareketliliği...

Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden Ağrı'daki hayvan borsasında kurbanlık hareketliliği başladı.

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