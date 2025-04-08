DOLAR
38 0,04%
EURO
41,55 0,03%
ALTIN
3.676,22 -0,89%
BITCOIN
3.034.262,49 -1,22%

Ahmet Levendoğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı

Usta oyuncu, yönetmen ve yazar Ahmet Levendoğlu, 80 yaşında hayata veda etti, cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

Yayın Tarihi: 08.04.2025 15:41
Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 15:50
Ahmet Levendoğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı

İstanbul'da 80 yaşında hayatını kaybeden Ahmet Levendoğlu, son yolculuğuna uğurlandı. Önceki gün gerçekleşen cenaze töreni, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlendi ve ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

Ünlü edebiyat tarihçisi ve Türk Dil Kurumu Başkanlarından Agah Sırrı Levend'in torunu olan Levendoğlu, sanat dünyasında derin izler bırakmış bir isimdi. Törene Levendoğlu'nun ailesinin yanı sıra sanat camiasından birçok isim katıldı. Aralarında Haluk Bilginer, Selçuk Yöntem, Oktay Kaynarca, Zuhal Olcay, Mustafa Uzunyılmaz, Gülsin Onay ve Hümeyra gibi ünlü sanatçıların yer aldığı kalabalık bir izleyici kitlesi veda etti.

Törende konuşan oğlu Emin Levendoğlu, babasının sahip olduğu değerlere vurgu yaparak, 'Baba, oğul, kardeş, dost, eş, meslektaş ve öğretmendi. Tiyatro hayatındaki yerinin altında yatan tutku, onun için her dalda mükemmeliyetçilikti,' dedi. Ayrıca, babasının kendisi için bir 'vicdan' olduğunu belirtti.

Oyuncu Zuhal Olcay da usta öğretmenini yad ederek, 'Seninle yol arkadaşı olmama izin verdiğin için çok teşekkür ederim,' diye ifade etti.

Bir diğer sanatçı Serda Kondeler ise, vedanın hazırlığında Levendoğlu’nun ilke ve disiplin anlayışının rehberlik ettiğini belirtti. Törende, Haluk Bilginer de “İyi ki yaşamış” sözleriyle Levendoğlu'nu andı.

Ahmet Levendoğlu, 1945 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Tiyatro kariyerine Robert Kolej'den mezun olduktan sonra, Krallık Tiyatro Sanatı Akademisi'nde eğitim alarak başlamıştır. 1969’da oyunculuk kariyerine Exeter Northcott Theatre'da adım atan Levendoğlu, yıllar içinde Türkiye'nin önemli tiyatro salonları ve konservatuvarlarında öğretmenlik yapmıştır.

Levendoğlu, 'Kırık Hayatlar', 'Ateşten Günler' gibi televizyon dizileri ve ‘Baharın Bittiği Yer’, ‘Yaz Yağmuru’ gibi sinema filmlerinde de performans sergilemiştir.

İstanbul'da önceki gün 80 yaşında hayatını kaybeden oyuncu, yönetmen ve yazar Ahmet Levendoğlu...

İstanbul'da önceki gün 80 yaşında hayatını kaybeden oyuncu, yönetmen ve yazar Ahmet Levendoğlu için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) tören gerçekleştirildi.

İstanbul'da önceki gün 80 yaşında hayatını kaybeden oyuncu, yönetmen ve yazar Ahmet Levendoğlu...

İstanbul'da önceki gün 80 yaşında hayatını kaybeden oyuncu, yönetmen ve yazar Ahmet Levendoğlu için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) tören gerçekleştirildi.

İLGİLİ HABERLER

Yeni Gümrük Tarifeleri ile Teknoloji Ürünlerine Büyük Zam Geliyor

Halkbank'tan Öğretmenlere Rekor Promosyon: 4 Aylık Asgari Ücret Tutarında

Kamu İşçilerine Tarihi Zam Müjdesi: Toplu Sözleşme Görüşmeleri Devam Ediyor

Petrol Fiyatları Çöktü: Akaryakıt İndirimleri Yolda

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trump'tan Erdoğan'a Övgüler: Dünya Medyası Manşetlerde
2
Kosova'da Hükümet Kurma Tartışmaları Devam Ediyor
3
Pençe-Kilit Operasyonu'nda Teröristlere Ait Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi
4
Yemen'de ABD Saldırısında Husilerin İstihbarat Yöneticisi Öldürüldü İddiası
5
YÖK Başkanı Özvar, 2025 Avrasya Yükseköğretim Zirvesi'nde Önemli Açıklamalarda Bulundu
6
Gölgenin Arkasındaki Sergisi Sanatseverlerle Buluştu
7
Sarıkamış Kayak Merkezi'ne Suni Karlama Sistemi İhalesi Gerçekleştirildi

Nevşehir ve Sakarya Belediyesi KPSS’siz Personel Alımı Yapıyor! Başvuru Koşulları Hemen İnceleyin

İstanbul'da Aylık Yaşam Maliyeti 87 Bin TL'yi Aştı: Dört Asgari Ücret Yetersiz Kalıyor

Edirne'de Toplu Ulaşıma %15 Zam, Öğrencilere Destek!

Kamu İşçilerine Tarihi Zam Müjdesi: Toplu Sözleşme Görüşmeleri Devam Ediyor

SGK'dan 4600 Günle Emeklilik ve Tazminat Hakkı

Halkbank'tan Öğretmenlere Rekor Promosyon: 4 Aylık Asgari Ücret Tutarında

Yeni Gümrük Tarifeleri ile Teknoloji Ürünlerine Büyük Zam Geliyor

Ankara'ya Yeni Banliyö Hattı Müjdesi: Bakan Uraloğlu'ndan Açıklama

Emekli Maaşları Tarihi Zam Kapısında: En Düşük Maaş 16.500 TL Olabilir

Emekliler İçin Ek Gelir Fırsatı: 14 Bin 469 TL'ye Kadar Ek Maaş

Petrol Fiyatları Çöktü: Akaryakıt İndirimleri Yolda

7 Nisan 2025 İstanbul'da Okullar Tatil Mi? AKOM'dan Önemli Uyarılar!