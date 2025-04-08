İstanbul'da 80 yaşında hayatını kaybeden Ahmet Levendoğlu, son yolculuğuna uğurlandı. Önceki gün gerçekleşen cenaze töreni, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlendi ve ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

Ünlü edebiyat tarihçisi ve Türk Dil Kurumu Başkanlarından Agah Sırrı Levend'in torunu olan Levendoğlu, sanat dünyasında derin izler bırakmış bir isimdi. Törene Levendoğlu'nun ailesinin yanı sıra sanat camiasından birçok isim katıldı. Aralarında Haluk Bilginer, Selçuk Yöntem, Oktay Kaynarca, Zuhal Olcay, Mustafa Uzunyılmaz, Gülsin Onay ve Hümeyra gibi ünlü sanatçıların yer aldığı kalabalık bir izleyici kitlesi veda etti.

Törende konuşan oğlu Emin Levendoğlu, babasının sahip olduğu değerlere vurgu yaparak, 'Baba, oğul, kardeş, dost, eş, meslektaş ve öğretmendi. Tiyatro hayatındaki yerinin altında yatan tutku, onun için her dalda mükemmeliyetçilikti,' dedi. Ayrıca, babasının kendisi için bir 'vicdan' olduğunu belirtti.

Oyuncu Zuhal Olcay da usta öğretmenini yad ederek, 'Seninle yol arkadaşı olmama izin verdiğin için çok teşekkür ederim,' diye ifade etti.

Bir diğer sanatçı Serda Kondeler ise, vedanın hazırlığında Levendoğlu’nun ilke ve disiplin anlayışının rehberlik ettiğini belirtti. Törende, Haluk Bilginer de “İyi ki yaşamış” sözleriyle Levendoğlu'nu andı.

Ahmet Levendoğlu, 1945 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Tiyatro kariyerine Robert Kolej'den mezun olduktan sonra, Krallık Tiyatro Sanatı Akademisi'nde eğitim alarak başlamıştır. 1969’da oyunculuk kariyerine Exeter Northcott Theatre'da adım atan Levendoğlu, yıllar içinde Türkiye'nin önemli tiyatro salonları ve konservatuvarlarında öğretmenlik yapmıştır.

Levendoğlu, 'Kırık Hayatlar', 'Ateşten Günler' gibi televizyon dizileri ve ‘Baharın Bittiği Yer’, ‘Yaz Yağmuru’ gibi sinema filmlerinde de performans sergilemiştir.

İstanbul'da önceki gün 80 yaşında hayatını kaybeden oyuncu, yönetmen ve yazar Ahmet Levendoğlu için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) tören gerçekleştirildi.

İstanbul'da önceki gün 80 yaşında hayatını kaybeden oyuncu, yönetmen ve yazar Ahmet Levendoğlu için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) tören gerçekleştirildi.