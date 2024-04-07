Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan evde bakım maaşı alana müjde! Hesaplarınızı kontrol edin

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve ailelerine yönelik olarak her ay yapılan Evde Bakım Yardımı ödemelerinin Ramazan Bayramı dolayısıyla öne çekileceğini duyurdu. Bu kapsamda, yarın yapılacak ödemelerle toplam 4,2 milyar lira destek sağlanacak.

Bakan Göktaş, yazılı bir açıklama yaparak, Evde Bakım Yardımı'nın evde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve ailelerine yönelik bir destek olduğunu belirtti. Bu program kapsamında her ay hak sahiplerine 7.608 lira ödeme yapıldığını ifade etti.

Ramazan Bayramı sebebiyle yardımların öne çekileceğini belirten Bakan Göktaş, bu kapsamda 561 bin kişiye toplamda 4,2 milyar lira ödeme gerçekleştirileceğini aktardı. Bu ödemelerin yarın hesaplara yatırılacağını da vurguladı.