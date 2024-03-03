AK Parti, CHP’ye 8 ilde darbe vuruyor! İstanbul’da Murat Kurum, 150 bin oy farkla önde gidiyor

AK PARTİ’DEN İSTANBUL İÇİN İDDİALI TAHMİN

Abone ol Yerel seçimlere sayılı günler kala anketler ardı ardına geliyor. Birçok anket, İmamoğlu’nun önde olduğunu gösteriyor. Ancak Kurum’u 1-1.5 puan farkla önde gösteren anketler de mevcut. AK Parti’li kaynaklara göre seçim süreci son iki haftada daha da canlanacak.



İSTANBUL’U 150-160 BİN OY FARKLA KAZANIRIZ

Gazete Duvar’ın haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son dönemdeki etkisiyle seçimin Kurum’un lehine döneceği iddia ediliyor. AK Parti’nin üst düzey bir ismi, yüksek katılım beklenen İstanbul seçimlerinin 150-160 bin oy farkla Murat Kurum’un zaferiyle sonuçlanacağını savunuyor.

MERAKLA BEKLENEN İLLER

Yaklaşan seçimlerde İstanbul kadar merakla beklenen birçok il bulunuyor. Manisa, Balıkesir, Bursa, Ordu, Antalya, Eskişehir bu illerden bazıları. AK Partililere göre 31 Mart seçimlerinde mevcut belediyeleri yeniden kazanmak sürpriz olmayacak.

AK PARTİ’NİN HEDEFİNDEKİ 8 İL

Ana hedef İstanbul’u yeniden kazanmak olan AK Parti, mevcut belediyelerin yanı sıra CHP’nin elindeki Hatay, Antalya, Eskişehir, Artvin, Bilecik ve Bolu’yu da kendilerine katmayı planlıyor.

31 Mart 2019 seçimlerinde HDP’nin kazandığı ancak kayyım atanan Siirt’in de AK Parti’ye geçeceği öngörülüyor. Bu durumda AK Parti kulislerine göre seçimde mevcut belediyelere 8 belediye daha eklenecek.

AK PARTİ’DEN İSTANBUL İÇİN İDDİALI TAHMİN

AK Parti’nin üst düzey bir ismi, İstanbul seçimlerinin 150-160 bin oy farkla Murat Kurum lehine sonuçlanacağını öne sürdü. AK Parti, CHP’nin yönettiği 8 ilin de kendilerine geçeceğini hesaplıyor. Anketler ise İmamoğlu’nun önde olduğunu gösteriyor. Seçim süreci son iki haftada daha da canlanacak.

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AK Parti’nin İstanbul adayı kim?



AK Parti’nin İstanbul adayı, eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’dur.

AK Parti’nin İstanbul için iddiası nedir?

AK Parti’nin İstanbul için iddiası, seçimleri 150-160 bin oy farkla kazanmaktır.

AK Parti hangi illeri CHP’den almayı planlıyor?

AK Parti, CHP’nin yönettiği Hatay, Antalya, Eskişehir, Artvin, Bilecik ve Bolu’yu almayı planlıyor. Ayrıca HDP’nin kazandığı ancak kayyım atanan Siirt’i de alacağını öngörüyor.