AK Parti'nin 23. Kuruluş Yıl Dönümü: Hamza Dağ'ın Vurguları

AK Parti'nin 23. Yıl Dönümü Programı

Partisinin 23. kuruluş yıl dönümü etkinliğinde, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti'nin geride bıraktığı 23 yıllık süre zarfındaki başarılarından bahsetti.

Hizmetlerin Gururu

Hamza Dağ, AK Parti iktidarında gerçekleştirilen projelerin, 80 yıl boyunca yapılanların çok üzerinde olduğunu vurguladı: "Bugün, bu haklı gururu yaşıyoruz ve yarın da yaşamaya devam edeceğiz." dedi.

Vizyon ve Hedefler

Dağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin geleceği için bir yol haritası oluşturduklarını ve bu hedef doğrultusunda pek çok önemli projeyi hayata geçirdiklerini belirtti. Eğitimden sağlığa, ulaşım ve enerjiye kadar birçok alanda önemli adımlar atıldığını söyledi.

Demokratik Mücadele

Gönüllere hitap eden birçok başarıyı Türkiye'ye kazandırdıklarını belirten Dağ, "Vesayet anlayışını bertaraf ettik ve Ayasofya gibi sembol eserleri ibadete açtık," ifadelerini kullandı.

Uluslararası İlişkiler

Dağ, Türkiye'nin uluslararası alanda da önemli bir ses haline geldiğini ve mazlumların yanında yer aldığını dile getirdi. Özellikle Filistin meselesinde Türkiye'nin duruşunu ve Recep Tayyip Erdoğan'ın bu alandaki mücadelesini vurguladı.

Gelecek Vizyonu

Konuşmasını, Türkiye'nin geleceği için "Aşkınan koşan yorulmaz" diyerek bitiren Dağ, partinin geçmişine sahip çıkarken, gelecekte de aynı azimle yol alacaklarını ifade etti.

Teşekkür Mesajları

AK Parti'nin kuruluş döneminde ve sonrasında emeği geçen tüm üyelerine teşekkür eden Dağ, özellikle Emine Erdoğan'a, Sıfır Atık Projesi gibi önemli projelerle verdiği destek için şükranlarını sundu. "AK Parti'mizin 23. yıl dönümü kutlu olsun," dedi.