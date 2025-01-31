AK Parti Uşak Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi Gerçekleşti

AK Parti Uşak Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi Tamamlandı

AK Parti Uşak İl Kadın Kolları Başkanlığı, 7. Olağan Kongresini kent merkezindeki bir düğün salonunda gerçekleştirdi. Kongrede, AK Parti Uşak Milletvekili Fahrettin Tuğrul, kadınların partinin teşkilatlarında oynadığı kritik rolü vurguladı.

"Kadınlarımıza Her Zaman İhtiyaç Var"

Tuğrul, konuşmasında, "Kazanılan seçimlerde kadınların yaptığı çalışmalara katkı çok fazla. Şimdi yeniden Bismillah deme zamanı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu millet için daha yapacak çok işimiz var" diyerek, kongrelerin sona ermesinin ardından saha çalışmalarına odaklanacaklarını belirtti. Gelecek seçimlerde Uşak’tan güçlü bir destek hedeflediklerini ifade etti.

Kadın Milletvekili Sayısının Artışı

Kongrede konuşan İl Başkanı Himmet Yaşar, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde en fazla kadın milletvekiline sahip siyasi partinin AK Parti olduğunu hatırlatarak, kadınların partinin öznesi olduğunu vurguladı. Yaşar, "Kadınlarımız partimizin kendisidir. Bizim kadın kardeşlerimizin çalışmaları her zaman çok değerlidir" dedi.

Yeni Dönemde Hedefler

yeniden İl Kadın Kolları Başkanlığına seçilen Hilal Sabancı, kongre sonrası yaptığı konuşmada ise, "AK Parti çatısı altında beraber yol yürüdüğümüz tüm kardeşlerimizi yol ve dava arkadaşı olarak görüyoruz. Saflarımızı daha sıkılaştıracağız. Yorulanı yüreklendireceğiz" şeklinde mesaj verdi.

Bu anlamlı kongre, AK Parti Uşak İl Kadın Kolları’nın faaliyetlerinin ve kadınların siyasetteki etkisinin altını çizdi.

AK Parti Uşak İl Kadın Kolları Başkanlığı 7. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

AK Parti Uşak İl Kadın Kolları Başkanlığı 7. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.