Aleyna Tilki Gözaltında: Avukat Ayşegül Mermer'den İlk Açıklama

Aleyna Tilki Gözaltına Alındı: Avukattan İlk Açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında sabah saatlerinde gözaltına alınan Aleyna Tilki, İstanbul İl Jandarma Komutanlığına getirildi.

Soruşturma kapsamında ayrıca Danla Biliç ve İrem Sak de gözaltına alındı. İşlemler sonrası Tilki, Sarıyer’de bulunan İstanbul Jandarma İl Komutanlığına sevk edildi.

Avukat Ayşegül Mermer'in Açıklaması

Tilki'nin avukatı Ayşegül Mermer, basın mensuplarına yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Müvekkilim Aleyna Tilki, bugün bir soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştır. Edindiğim bilgilere göre evde yapılan aramalarda herhangi bir suç unsuruna rastlanmamıştır. Aleyna Hanım burada"

Mermer, şu anda kendisinin verebileceği başka teyitli ve resmi bilgi bulunmadığını, ilerleyen saatlerde teyitli bilgilere ulaşıldıkça kamuoyunun bilgilendirileceğini ifade etti. Ayrıca, "Masumiyeti korumak adına teyitli bilgilerden sonra resmi bir açıklama yapılacaktır" dedi.

Gelişmelerle ilgili resmi ve teyitli bilgiler geldikçe haberimiz güncellenecektir.

