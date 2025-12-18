Van'da 'Anne Oteli' ile Kışta Hamilelere Güvenli Konaklama

Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Anne Oteli uygulaması, kış şartlarının ağır geçtiği bölgelerde sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmayı hedefliyor. Kırsal mahallelerde yaşayan hamile kadınlar ve yenidoğan yoğun bakımdaki bebeklerin anneleri için güvenli konaklama, eğitim ve destek sunuluyor.

Hizmetin amacı ve kapsamı

Doğuma kısa süre kalan hamileler, yolların kardan kapanma ihtimaline karşı Anne Oteli'nde misafir edilerek güvenli bir şekilde doğuma hazırlanıyor. Ayrıca doğum sonrası yoğun bakımda tedavi gören bebeklerin anneleri de burada konaklayarak bebeklerinden ayrılmadan süreci takip edebiliyor. Van ve çevre illerden gelen kadınlar da hizmetten yararlanıyor.

2025 yılında 2 binin üzerinde hamile kadın, misafir anne uygulaması kapsamında otelde ağırlanarak doğuma hazırlanma imkânı buldu.

Başhekimden açıklama

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya: "Anne Oteli’nin kuruluş amacı; gebelik sürecinde, doğum eylemi başlamadan önce herhangi bir risk ya da zorluk yaşayan annelerin hastane ortamında takip edilmesini ve doğumlarının güvenli bir şekilde hastanede gerçekleşmesini sağlamaktır. Özellikle Bahçesaray gibi uzak ilçelerimizde yaşayan ve doğum eylemi başladığında hastaneye ulaşması zaman alabilecek anneleri burada misafir ediyoruz. İl genelinin geniş bir coğrafyaya yayılmış olması, uzak köy ve ilçelerin bulunması nedeniyle anne oteliyle muhtemel riskleri en aza indiriyoruz. Aynı zamanda annelerimiz için konforlu ve güvenli bir ortam sunuyoruz"

Sarıkaya, otelde aynı anda yaklaşık 50 anneyi misafir edebildiklerini ve hizmet kapsamında annelere hijyen, anne sütünün önemi ve bebek bakımı gibi konularda eğitimler verildiğini belirtti.

Yoğun bakımda annelere destek

Sarıkaya: "Yeni doğum yapmış ve bebeği yenidoğan yoğun bakım ünitesinde tedavi gören anneleri de, bebekleriyle daha yakın olabilmeleri ve rahat emzirebilmeleri için anne otelimizde misafir ediyoruz. Bu süreçte annelerimizin tüm ihtiyaçları da karşılanıyor. Anne otelimiz, yenidoğan yoğun bakım ünitesinin hemen karşısında yer alıyor. Bu sayede anneler, anne sütünü çok kısa sürede ve kolaylıkla bebeklerine ulaştırabiliyor. Bunun yanı sıra yemek, sosyal alanlar ve en önemlisi eğitim imkânları da sunuluyor. Annelerimize emzirme, bebek bakımı ve sağlıklı büyüme sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda arkadaşlarımız tarafından kapsamlı eğitimler veriliyor. Bu organizasyonun hayata geçirilmesinde emeği geçen tüm sağlık çalışanlarımıza ve çalışma arkadaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum"

Anne deneyimi

İkra Çakır: "Erken doğum yaptım bu yüzden bebeğim kuvözde kaldı. O süreç devam ediyor. Anne oteli çalışanlarının ilgisi çok iyi, bu yüzden çok memnun kaldık. Uzakta yaşadığımız için burada kaldık"

