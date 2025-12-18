DOLAR
42,73 -0,03%
EURO
50,16 0,06%
ALTIN
5.940,04 0,34%
BITCOIN
3.725.660,84 -1,29%

Manisa'da Ev Yangını: 6 Kedi Telef Oldu, 2 Kişi Dumandan Etkilendi

Manisa Şehzadeler'de, 5 katlı apartmanın son katında çıkan yangında 6 kedi telef oldu, 2 kişi dumandan etkilendi; itfaiye, sağlık ve polis ekipleri müdahale etti.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 13:43
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 13:43
Manisa'da Ev Yangını: 6 Kedi Telef Oldu, 2 Kişi Dumandan Etkilendi

Manisa'da Ev Yangını: 6 Kedi Telef Oldu, 2 Kişi Dumandan Etkilendi

Şehzadeler - Yarhasanlar Mahallesi, sabah saatlerinde

Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Yarhasanlar Mahallesi'nde bulunan 5 katlı apartmanın son katında sabah saatlerinde yangın çıktı. Olay, çevredekilerin ihbarı ile öğrenildi.

İhbar üzerine, Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı çok sayıda itfaiye ekibi ile sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangında evde bulunan Yasemin Ç. ile Ayşe Ç. dumandan etkilendi; sağlık ekipleri müdahalede bulundu.

Ayrıca evde bulunan 6 kedi yangında telef oldu.

Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Manisa’da ev alevlere teslim oldu: 2 kişi dumandan etkilendi, 6 kedi telef oldu

Manisa’da ev alevlere teslim oldu: 2 kişi dumandan etkilendi, 6 kedi telef oldu

İLGİLİ HABERLER

Mümine Senna Yıldız Gözaltında: İstanbul'da 18 Aralık 2025 Uyuşturucu Operasyonu

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

Cihan Şensözlü Hakkında Yakalama Kararı: 'Cihanna' Operasyonunda Gelişme

1998-2009 Girişliler: Emeklilik Yaşı 47-50'ye Düştü — EYT'yi Kaçıranlara 7 Formül

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Talas'ta Şehitler İçin Duygusal Buluşma: Başkan Mustafa Yalçın'a Teşekkür
2
Kahramanmaraş Afşin’de Kalaşnikov Ele Geçirildi: 1 Tutuklama
3
Şanlıurfa’da Tarihi Geçmiş 8 Bin Şişe Meşrubat Ele Geçirildi
4
Edirne'de Sulama Kanalına Uçan Araç: 18 Yaşındaki İsa Özer Öldü, Arkadaşları Kaçtı
5
Yıldırım 2024 Peugeot 3008'i Kilitledi: İzmirli Mühendis Markaya Dava Açtı
6
Mahmut Şahin: "Mahşeri vicdan bunu kabul etmez" — Göç İdaresi'nde usulsüzlük iddiası, Kürşat Ünal işten atıldı
7
Eğirdir'de 2025: Bağımlılıkla Mücadele ve İntiharı Önlemede Kurumlar Güç Birliği

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

1998-2009 Girişliler: Emeklilik Yaşı 47-50'ye Düştü — EYT'yi Kaçıranlara 7 Formül

SGK 1000 Personel Alımı 2026: Mülakatsız, KPSS Puanı Yeterli — Başvuru Tarihleri

Cihan Şensözlü Hakkında Yakalama Kararı: 'Cihanna' Operasyonunda Gelişme

Mümine Senna Yıldız Gözaltında: İstanbul'da 18 Aralık 2025 Uyuşturucu Operasyonu

Okan Karacan Gözaltına Alındı: GAİN Medya Soruşturması Detayları

Zemheri 22 Aralık’ta Başlıyor: Türkiye 40 Gün Sürecek Dondurucu Soğuklara Hazırlanıyor

Taşacak Bu Deniz Final mi? TRT 1'den Erken Final İddialarına Yanıt

Sahil Güvenlik 2025 Uzman Erbaş Alımı Başladı — Başvuru Şartları ve Tarihler