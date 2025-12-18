Manisa'da Ev Yangını: 6 Kedi Telef Oldu, 2 Kişi Dumandan Etkilendi

Şehzadeler - Yarhasanlar Mahallesi, sabah saatlerinde

Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Yarhasanlar Mahallesi'nde bulunan 5 katlı apartmanın son katında sabah saatlerinde yangın çıktı. Olay, çevredekilerin ihbarı ile öğrenildi.

İhbar üzerine, Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı çok sayıda itfaiye ekibi ile sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangında evde bulunan Yasemin Ç. ile Ayşe Ç. dumandan etkilendi; sağlık ekipleri müdahalede bulundu.

Ayrıca evde bulunan 6 kedi yangında telef oldu.

Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Manisa’da ev alevlere teslim oldu: 2 kişi dumandan etkilendi, 6 kedi telef oldu