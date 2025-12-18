Eskişehir'de Güvenlik Kamerasına Yansıyan Kaza: Ticari Araç Otomobile Çarptı, 2 Araç Hurdaya Döndü

Kaza anı saniye saniye görüntülendi

Eskişehir'in 71 Evler Mahallesi Ruhikaymaz Caddesi ile Kazansoy Sokak kesişiminde meydana gelen kazada, bir ticari aracın otomobile yandan çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İ.Y. idaresindeki 26 ANK 703 plakalı ticari araç, cadde üzerinde ilerleyen Ö.Y. yönetimindeki 26 ADY 868 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil yol kenarından çıkarak sokağın karşı yönüne geçti ve kaldırıma çıktıktan sonra durabildi.

Kazada yaralanan kadın sürücü Ö.Y., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Çarpmanın şiddetiyle her iki araç da kullanılamaz hale geldi.

Kaza anı bir sitenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, emniyet ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Polis ve yetkililer olayla ilgili soruşturma yapıyor; kazanın nedenleri detaylı olarak araştırılıyor.

ESKİŞEHİR’DE BİR TİCARİ ARACIN OTOMOBİLE YANDAN ÇARPMA ANI GÜVENLİK KAMERASINA SANİYE SANİYE YANSIRKEN, KAZADA BİR KADIN SÜRÜCÜ YARALANDI.