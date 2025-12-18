Yerköy’de Kumar Baskını: İşletme Sahibine İşlem Başlatıldı

Denetimde iskambil kâğıtları ve para ele geçirildi

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde bir kıraathaneye yapılan kumar baskınında işletme sahibi hakkında işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçede polis ekipleri kumar oynatıldığı düşünülen kıraathanede denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimde iş yeri içinde masa etrafında toplanan şahısların iskambil kâğıtları ve para ile kumar oynadığı tespit edildi.

Denetimde iskambil kâğıtları ile toplam bin TL'ye el konuldu.

Kumar oynadığı değerlendirilen şahıslar hakkında "kumar oynamak için yer ve imkân sağlama" suçlamasıyla işlem başlatıldı.

