DOLAR
42,73 -0,03%
EURO
50,16 0,06%
ALTIN
5.940,04 0,34%
BITCOIN
3.725.660,84 -1,29%

Yerköy’de Kumar Baskını: İşletme Sahibine İşlem Başlatıldı

Yozgat'ın Yerköy ilçesindeki kıraathanede kumar oynandığı tespit edildi, iskambil kâğıtları ve 1.000 TL'ye el konuldu; işletme sahibi hakkında işlem başlatıldı.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 13:41
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 13:41
Yerköy’de Kumar Baskını: İşletme Sahibine İşlem Başlatıldı

Yerköy’de Kumar Baskını: İşletme Sahibine İşlem Başlatıldı

Denetimde iskambil kâğıtları ve para ele geçirildi

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde bir kıraathaneye yapılan kumar baskınında işletme sahibi hakkında işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçede polis ekipleri kumar oynatıldığı düşünülen kıraathanede denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimde iş yeri içinde masa etrafında toplanan şahısların iskambil kâğıtları ve para ile kumar oynadığı tespit edildi.

Denetimde iskambil kâğıtları ile toplam bin TL'ye el konuldu.

Kumar oynadığı değerlendirilen şahıslar hakkında "kumar oynamak için yer ve imkân sağlama" suçlamasıyla işlem başlatıldı.

YOZGAT'IN YERKÖY İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN BİR KIRAATHANEDE GERÇEKLEŞTİRİLEN UYGULAMADA...

YOZGAT'IN YERKÖY İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN BİR KIRAATHANEDE GERÇEKLEŞTİRİLEN UYGULAMADA KUMAR OYNANDIĞI TESPİT EDİLDİ, İŞLETME SAHİBİ HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI.

İLGİLİ HABERLER

Zemheri 22 Aralık’ta Başlıyor: Türkiye 40 Gün Sürecek Dondurucu Soğuklara Hazırlanıyor

Sahil Güvenlik 2025 Uzman Erbaş Alımı Başladı — Başvuru Şartları ve Tarihler

Taşacak Bu Deniz Final mi? TRT 1'den Erken Final İddialarına Yanıt

1998-2009 Girişliler: Emeklilik Yaşı 47-50'ye Düştü — EYT'yi Kaçıranlara 7 Formül

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kahramanmaraş Afşin’de Kalaşnikov Ele Geçirildi: 1 Tutuklama
2
Talas'ta Şehitler İçin Duygusal Buluşma: Başkan Mustafa Yalçın'a Teşekkür
3
Şanlıurfa’da Tarihi Geçmiş 8 Bin Şişe Meşrubat Ele Geçirildi
4
Edirne'de Sulama Kanalına Uçan Araç: 18 Yaşındaki İsa Özer Öldü, Arkadaşları Kaçtı
5
Yıldırım 2024 Peugeot 3008'i Kilitledi: İzmirli Mühendis Markaya Dava Açtı
6
Kırıkkale'de dronla yakalanan ehliyetsiz sürücüye 18 bin 677 lira ceza
7
Mahmut Şahin: "Mahşeri vicdan bunu kabul etmez" — Göç İdaresi'nde usulsüzlük iddiası, Kürşat Ünal işten atıldı

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

1998-2009 Girişliler: Emeklilik Yaşı 47-50'ye Düştü — EYT'yi Kaçıranlara 7 Formül

SGK 1000 Personel Alımı 2026: Mülakatsız, KPSS Puanı Yeterli — Başvuru Tarihleri

Cihan Şensözlü Hakkında Yakalama Kararı: 'Cihanna' Operasyonunda Gelişme

Mümine Senna Yıldız Gözaltında: İstanbul'da 18 Aralık 2025 Uyuşturucu Operasyonu

Okan Karacan Gözaltına Alındı: GAİN Medya Soruşturması Detayları

Zemheri 22 Aralık’ta Başlıyor: Türkiye 40 Gün Sürecek Dondurucu Soğuklara Hazırlanıyor

Taşacak Bu Deniz Final mi? TRT 1'den Erken Final İddialarına Yanıt

Sahil Güvenlik 2025 Uzman Erbaş Alımı Başladı — Başvuru Şartları ve Tarihler