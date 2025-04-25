Ali Babacan, Antalya Gazeteciler Cemiyeti'ni Ziyaret Etti

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Antalya Gazeteciler Cemiyeti'nde (AGC) basın mensuplarıyla bir araya geldi. Babacan, AGC Başkanı İdris Taş'ı ziyaret ederek, burada bulunan Basın Müzesi'ni gezdi.

Antalya'nın dünya ölçeğinde önemli bir turizm destinasyonu olduğunu vurgulayan Babacan, "Aynı zamanda Antalya önemli bir tarım ve sanayi şehrimiz. Yine bu şehir, önemli bir ticaret merkezi." dedi.

Kentte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Babacan, partilerinin çevre illerin il başkanlarıyla yürüttüğü yoğun program dolayısıyla kente geldiklerini anlattı. Ayrıca, 23 Nisan'da İstanbul'da yaşanan depreme dikkat çekerek, ülkenin deprem kuşağında olduğunu ve iktidar, yerel yönetimler demeden elbirliğiyle deprem hazırlığını yapma zorunluluğunun altını çizdi.

Bir soru üzerine muhalefetin seçimlerle ilgili ortak çalışmasının olmadığını ifade eden Babacan, "Ana muhalefet partisi kendi çizgisinde, kendi adayıyla veya muhtemel başka adaylarla bir çalışma yapıyor. Her partinin genel başkanı doğal bir cumhurbaşkanı adayıdır." şeklinde konuştu.

Bugün için DEVA Partisi'nin herhangi bir ittifakta yer almadığını belirten Babacan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi olarak "Yeni Yol" grubunu kurduklarını ve Meclis'teki çalışmaları daha yakın bir şekilde yürüttüklerini kaydetti.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan (ortada), Antalya Gazeteciler Cemiyeti'nde (AGC) basın mensuplarıyla bir araya geldi. Babacan, AGC Başkanı İdris Taş'ı (sağda) ziyaret ederek, buradaki Basın Müzesi'ni gezdi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan (ortada), Antalya Gazeteciler Cemiyeti'nde (AGC) basın mensuplarıyla bir araya geldi. Babacan, AGC Başkanı İdris Taş'ı (sağda) ziyaret ederek, buradaki Basın Müzesi'ni gezdi.